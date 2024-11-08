Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διόρισε τον Γετσιέλ Λέιτερ, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο παρελθόν ως επικεφαλής του προσωπικού του υπουργείου Οικονομικών, ως τον επόμενο Ισραηλινό πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο γιος του Γετσιέλ Λέιτερ σκοτώθηκε πολεμώντας στη Γάζα τον Νοέμβριο του 2023.

Ο γεννημένος στις ΗΠΑ Λέιτερ, ο οποίος έχει διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο της Χάιφα, έχει διατελέσει αναπληρωτής γενικός διευθυντής του υπουργείου Παιδείας, επικεφαλής του προσωπικού του τότε υπουργού Οικονομικών Νετανιάχου και εν ενεργεία πρόεδρος της Αρχής Λιμένων.

«Ο Γετσιέλ Λέιτερ είναι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος διπλωμάτης, ένας εύγλωττος ομιλητής και έχει βαθιά κατανόηση της αμερικανικής κουλτούρας και πολιτικής», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Νετανιάχου, προσθέτοντας «είμαι πεπεισμένος ότι ο Γετσιέλ θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και του εύχομαι επιτυχία στο ρόλο του».

Πηγή: skai.gr

