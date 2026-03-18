Επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα: Το Πεκίνο συνεχίζει να τηρεί διακριτική στάση

Το Πεκίνο επανέλαβε σήμερα ότι βρίσκεται σε επαφή με την Ουάσινγκτον σχετικά με την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ (Trump), συνεχίζοντας να τηρεί διακριτική στάση σε ό,τι αφορά τα δημόσια σχόλια για το ταξίδι αυτό, την αναβολή του οποίου επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ συνεχίζουν να διατηρούν την επικοινωνία για την επίσκεψη του προέδρου Τραμπ στην Κίνα», δήλωσε σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιαν.

Η επίσκεψη του Τραμπ, που βρισκόταν στον ορίζοντα εδώ και μήνες, είναι πολυαναμενόμενο γεγονός λαμβάνοντας υπόψιν τη στρατηγική και εμπορική αντιπαλότητα μεταξύ των δύο δυνάμεων εν μέσω διεθνών εντάσεων. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ήρθε να προκαλέσει περαιτέρω αναστάτωση στο πρόγραμμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι αυτή η επίσκεψη με ιδιαίτερο διακύβευμα θα λάβει χώρα σε «πέντε ή έξι εβδομάδες» ενώ η αμερικανική κυβέρνηση προέβλεπε αρχικά ότι θα γινόταν στις 31 Μαρτίου με 2 Απριλίου.

Την Κυριακή συνέδεσε την ημερομηνία της επίσκεψής του με τη βοήθεια από την πλευρά της Κίνας για το άνοιγμα του Στενού του Χορμούζ. Τη Δευτέρα, επιβεβαίωσε την πιθανότητα αναβολής, αλλά επικαλέστηκε την ανάγκη να παραμείνει στις ΗΠΑ εξαιτίας του πολέμου που είναι σε εξέλιξη.

Η Κίνα ποτέ δεν επιβεβαίωσε επίσημα οποιαδήποτε ημερομηνία.

Πηγή: skai.gr

