Μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκε από τους Χούθι στην Υεμένη έπληξε την Κυριακή τον τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου Ραμόν, βόρεια του Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τη υπηρεσία Magen David Adom, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, ο ένας από θραύσμα ή το ωστικό κύμα της πρόσκρουσης και ο δεύτερος νοσηλεύεται με οξύ άγχος.

Η ισραηλινή αρχή αεροδρομίων είχε ανακοινώσει νωρίτερα το κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω από το Ραμόν, χωρίς να δώσει αμέσως εξηγήσεις. Το Ισραηλινό υπουργείο Άμυνας και ο στρατός (IDF) επιβεβαίωσαν αργότερα ότι ερευνούν το περιστατικό.



A One-Way Attack Drone launched from Yemen by the Houthi struck the passenger terminal at Ramon Airport in southern Israel.



The airspace over Ramon Airport has been closed to all air traffic. pic.twitter.com/dxjin0atrw — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) September 7, 2025

