Ενώ το Ισραήλ άνοιξε και πάλι το πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο για έναν μικρό αριθμό Παλαιστινίων που θα διέλθουν πεζή, μια από τις απαιτήσεις της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ, ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να επισκεφθεί αύριο και πάλι το Ισραήλ.

Όπως δήλωσαν σήμερα δύο ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, η επίσκεψη Γουίτκοφ αναμένεται να ξεκινήσει αύριο Τρίτη ενώ ο αμερικανός αξιωματούχος θα έχει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον επικεφαλής του ισραηλινού στρατού,

Η νεά επίσκεψη του απεσταλμένου του Τραμπ στο Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί την ώρα που η ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν είναι οξυμένη, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για την εφαρμογή του σχεδίου της για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Στιβ Γουίτκοφ εμφανίστηκε πεπεισμένος πώς στη δεύτερη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, η Χαμάς θα αφοπλιστεί, κάτι που η ίδια η οργάνωση αρνείται κατηγορηματικά.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του σχεδίου κηρύχθηκε εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τη Χαμάς τη 10η Οκτωβρίου 2025. Βάσει της συμφωνίας έγινε ανταλλαγή των ομήρων που απέμεναν με παλαιστίνιους κρατουμένους.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς--το παλαιστινιακό κίνημα διαφωνεί--και την ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ΔΔΣ).

