Τουλάχιστον 98 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους υπό κράτηση των αρχών του Ισραήλ αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταγγέλλοντας πως υπέστησαν βασανιστήρια ή παραμέληση της υγείας τους και καλώντας να διενεργηθεί διεθνής έρευνα.

Σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης Physicians for Human Rights Israel (PHRI, «Γιατροί για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ισραήλ»), τουλάχιστον 46 από αυτούς πέθαναν σε εγκαταστάσεις της υπηρεσίας φυλακών του Ισραήλ και άλλοι 52, όλοι από τη Λωρίδα της Γάζας, πέθαναν υπό κράτηση του στρατού.

Η έκθεση, υπό τον τίτλο Death Sentence for Palestinians in Custody («Θανατική ποινή για τους Παλαιστίνιους υπό κράτηση»), αναφέρει πως οι θάνατοι συνεχίστηκαν αφού τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός τη 10η Οκτωβρίου.

Η ΜΚΟ, κάνοντας λόγο για απολογισμό άνευ προηγουμένου, επισημαίνει ότι στην πραγματικότητα ο αριθμός των θανάτων μπορεί να είναι υψηλότερος.

Επικαλούμενη τα αρχικά ευρήματα των νεκροψιών-νεκροτομών και μαρτυρίες, η PHRI κάνει λόγο για συστηματική ακραία κακομεταχείριση, τραύματα σε κεφάλια θυμάτων, εσωτερικές αιμορραγίες, σπασμένα πλευρά, ακραίο υποσιτισμό και άρνηση ιατρικής φροντίδας που θα έσωζε τη ζωή πολλών.

Η οργάνωση καλεί να διενεργηθεί διεθνής ανεξάρτητη έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια των θανάτων και να εξασφαλιστεί πως οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων αντέτεινε πως οι κρατήσεις συμμορφώνονται προς το ισραηλινό και διεθνές δίκαιο, πάντως αναγνώρισε πως καταγράφτηκαν θάνατοι ασθενών, κάποιοι από τους οποίους οφείλονταν σε υποκείμενες παθήσεις ή τραυματισμούς. Πρόσθεσε πως κάθε τέτοια υπόθεση ερευνάται από τη στρατιωτική αστυνομία.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας φυλακών δήλωσε ότι υπάρχει νομική επίβλεψη, πως η προστασία των δικαιωμάτων των εγκλείστων είναι εγγυημένη και διενεργείται έρευνα για κάθε θάνατο υπό κράτηση. Διέψευσε πως υπέστησαν κακομεταχείριση φυλακισμένων και δήλωσε άγνοια για περιστατικά όπως παρουσιάζονται. Τόνισε την πρόσφατη συνεργασία με την επιτροπή του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων.

Τόσο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών όσο και ΜΚΟ έχουν εκφράσει επανειλημμένα ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης Παλαιστινίων από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

