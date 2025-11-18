Λογαριασμός
Ισραήλ για την Απόφαση του ΣΑ για τη Γάζα: «Θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ»

«Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους και ότι η Χαμάς θα αποστρατιωτικοποιηθεί» δήλωσε ο πρέσβης Ντανόν

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο Απόφασης που υιοθετεί το σχέδιο 20 σημείων του Αμερικάνου Προέδρου Ν. Τραμπ.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ πρέσβης Ντάνι Ντανόν σε δήλωση του ανέφερε ότι "το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε Απόφαση η οποία ζητεί Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης να φτάσει στη Γάζα".

"Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους και ότι η Χαμάς θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ" πρόσθεσε.

