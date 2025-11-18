Το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο Απόφασης που υιοθετεί το σχέδιο 20 σημείων του Αμερικάνου Προέδρου Ν. Τραμπ.
Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ πρέσβης Ντάνι Ντανόν σε δήλωση του ανέφερε ότι "το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε Απόφαση η οποία ζητεί Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης να φτάσει στη Γάζα".
"Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους και ότι η Χαμάς θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ" πρόσθεσε.
