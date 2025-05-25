Πολωνία: Μεγάλες πολιτικές συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες σήμερα στη Βαρσοβία, μια εβδομάδα πριν από το β' γύρο των προεδρικών εκλογών

Μεγάλες πολιτικές συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Βαρσοβία, μια εβδομάδα πριν από το δεύτερο γύρο των πολωνικών προεδρικών εκλογών.

Υποστηρικτές του φιλοευρωπαίου υποψηφίου Ράφαλ Τρασκόφσκι και του συντηρητικού αντιπάλου του, του Κάρολ Ναβρότσκι, πρόκειται να πραγματοποιήσουν χωριστές διαδηλώσεις από τις 12 το μεσημέρι (13:00 ώρα Ελλάδας) στην πολωνική πρωτεύουσα.

Ο Τρασκόφσκι κάλεσε να πραγματοποιηθεί σήμερα μια «Πορεία Πατριωτών», ενώ οι υποστηρικτές του Ναβρότσκι πρόκειται να πραγματοποιήσουν μια «Πορεία για την Πολωνία».

Οι δύο υποψήφιοι είναι στήθος με στήθος, καθώς οι τελευταίες δημοσκοπήσεις τους δίνουν από 47%.

Οι προεδρικές εκλογές μπορεί να έχουν αποφασιστικό αντίκτυπο στο πολιτικό μέλλον της Πολωνίας, καθώς η προεδρία έχει αρκετές εξουσίες ώστε να μπλοκάρει το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ.

Ο δήμαρχος της Βαρσοβίας Τρασκόφσκι, του Συνασπισμού Πολιτών του Τουσκ, ήρθε πρώτος στο πρώτο γύρο της περασμένης κυριακής με 31,36% των ψήφων.

Ωστόσο αντιμετωπίζει μια σοβαρή πρόκληση από τον Ναβρότσκι, έναν ιστορικό ο οποίος υποστηρίζεται από το εθνικιστικό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) και κέρδισε 29,54% στην ψηφοφορία του πρώτου γύρου.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Αντρέι Ντούντα, ο οποίος ανήκει στο PiS, έχει μπλοκάρει πολλά από τα νομοσχέδια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τουσκ κάνοντας χρήση του προεδρικού βέτο του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

