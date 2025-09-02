Οι Χούθι της Υεμένης, που στηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι επιτέθηκαν σε πλοίο στη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα με δύο drones και έναν πύραυλο, λόγω της σύνδεσής του με το Ισραήλ.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πυραυλική επίθεση με στόχο το Scarlet Ray, ένα ισραηλινό χημικό δεξαμενόπλοιο, στα ανοικτά των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας, κοντά στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας.

Σε ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης, οι Χούθι υποστηρίζουν ότι στόχευσαν το κτίριο του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού, έπληξαν το αεροδρόμιο Λοντ, τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στη Χαντέρα, το λιμάνι του Ασντόντ και το πλοίο (MSC ABY) που συνδέεται με το Ισραήλ.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عدد من العمليات العسكرية منها عملية استهدفت مبنى هيئة أركان العدو الإسرائيلي وعمليات أخرى استهدفت مطار اللد ومحطة كهرباء الخضيرة وميناء أسدود وسفينة (MSC ABY) المرتبطة بالعدو الإسرائيلي- 02 سبتمبر 2025م.

pic.twitter.com/Y5trnwX7kk — العميد يحيى سريع (@army21yemen) September 2, 2025

Πηγή: skai.gr

