Η Χαμάς διογκώνει τον αριθμό των Παλαιστινίων που, όπως λέει, πέθαναν από υποσιτισμό στη Γάζα, και οι περισσότεροι από αυτούς που επαληθεύτηκαν ότι πέθαναν είχαν προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις, ισχυρίζεται ο Συντονιστής Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη (COGAT).

Η COGAT αναφέρει ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας και ιατρικοί εμπειρογνώμονες διεξήγαν αξιολόγηση των ισχυρισμών της Χαμάς για λιμό στη Γάζα, λέγοντας ότι διαπίστωσε ότι η τρομοκρατική ομάδα διεξήγαγε «μια ενορχηστρωμένη εκστρατεία στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας δυσφήμισης του Κράτους του Ισραήλ και επίτευξης πολιτικών κερδών».

«Η διεξοδική αξιολόγηση διαπίστωσε ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ του αριθμού των θανάτων που αποδίδονται στον υποσιτισμό, όπως αναφέρθηκαν από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, και των περιπτώσεων που τεκμηριώθηκαν και δημοσιεύθηκαν με πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», αναφέρει η COGAT.

Από την αρχή του πολέμου μέχρι τον Ιούνιο του 2025, το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς ανέφερε 66 θανάτους λόγω φερόμενης λιμοκτονίας. Στη συνέχεια, τον Ιούλιο του 2025, αναφέρθηκαν από το υπουργείο πάνω από 133 τέτοιοι θάνατοι.

«Παρά τον φερόμενο υψηλό αριθμό θανάτων τον Ιούλιο, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς δεν δημοσιοποίησε τις ταυτότητες των νεκρών, όπως είχε κάνει στο παρελθόν», ισχυρίζεται η COGAT.

Hamas's "Starvation Campaign" is a coordinated effort to mislead the public.



➡️A thorough review by the defense establishment exposes how Hamas is misrepresenting deaths from pre-existing medical conditions as malnutrition to advance their political agenda.



➡️For instance, in… pic.twitter.com/LxeXCPx68D — COGAT (@cogatonline) August 12, 2025

Η υπηρεσία του Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι στις 19 Ιουλίου, η Χαμάς ανακοίνωσε 18 θανάτους από πείνα και στις 22 Ιουλίου άλλους 15. «Ωστόσο, μια εις βάθος ανασκόπηση διαφόρων πλατφορμών εντόπισε μόνο μια χούφτα πραγματικών κρουσμάτων. Αυτή η ασυμφωνία μεταξύ των αριθμητικών αναφορών και των μεμονωμένων δημοσιεύσεων εγείρει αμφιβολίες για την αξιοπιστία τους», αναφέρει.

«Η ανάλυση κατά περίπτωση των δημοσιευμένων θανάτων δείχνει ότι οι περισσότεροι από αυτούς που φέρονται να πέθαναν από υποσιτισμό είχαν προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις που οδήγησαν στην επιδείνωση της υγείας τους, άσχετες με τη διατροφική τους κατάσταση. Διαπιστώθηκε επίσης ότι ορισμένοι είχαν λάβει ακόμη και ιατρική περίθαλψη στο Ισραήλ πριν από τον πόλεμο. Αυτό δείχνει ότι οι καταγεγραμμένες περιπτώσεις δεν αντιπροσωπεύουν την κατάσταση του γενικού πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά μάλλον παρουσιάζουν επιλεκτικά ακραίες περιπτώσεις που αφορούν προϋπάρχουσες ασθένειες», ισχυρίζεται η COGAT.

Η COGAT σημειώνει ότι τις τελευταίες εβδομάδες, κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο εικόνες ενός αδυνατισμένου τετράχρονου, του Abdullah Hani Muhammad Abu Zarqa, ο οποίος φέρεται να υπέφερε από την πείνα. «Μια έρευνα της COGAT διαπίστωσε ότι πάσχει από μια γενετική ασθένεια που προκαλεί ελλείψεις βιταμινών και μετάλλων, οστεοπόρωση και λέπτυνση των οστών, μια κληρονομική ασθένεια που επηρέαζε και άλλα μέλη της οικογένειας. Διαπιστώθηκε περαιτέρω ότι τέσσερις μήνες πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, το παιδί ταξίδεψε με τη μητέρα του, με την έγκριση του Ισραήλ, για να λάβει ιατρική περίθαλψη στο Νοσοκομείο Al-Makassed στην Ανατολική Ιερουσαλήμ», αναφέρει η ανακοίνωση.

Μια άλλη περίπτωση που σημείωσε η COGAT είναι του 27χρονου Karam Khaled Mustafa al-Jamal, ο οποίος αναφέρθηκε ότι πέθανε από την πείνα. «Το αμυντικό κατεστημένο (σ.σ IDF) διαπίστωσε ότι ο Karam υπέφερε από την παιδική ηλικία από μυϊκή δυστροφία και μερική παράλυση, η οποία προκαλούσε δυσκολίες στην κατάποση. Αυτή ήταν μια μακροχρόνια ιατρική πάθηση που δεν σχετίζεται με τη γενική διατροφική κατάσταση στη Γάζα», αναφέρει η COGAT.

Η COGAT αναφέρει ότι η έρευνα, «συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης ευρύτερων φωτογραφικών στοιχείων και άλλων διαθέσιμων πληροφοριών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν σημάδια εκτεταμένου φαινομένου υποσιτισμού στον πληθυσμό της Γάζας».

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς εκμεταλλεύεται κυνικά τραγικές εικόνες και τις χρησιμοποιεί για μια ψευδή και επίκαιρη προπαγανδιστική εκστρατεία που στοχεύει στη δημιουργία πίεσης και αρνητικής κοινής γνώμης κατά του Κράτους του Ισραήλ», αναφέρει η COGAT, προσθέτοντας ότι θα «συνεχίσει να εργάζεται για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης στη Λωρίδα της Γάζας, σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς για λιμό στη Λωρίδα της Γάζας».

Η COGAT δεν δημοσιοποίησε την πλήρη έκθεσή της, ενώ σημειώνεται ότι ο ΟΗΕ έχει μιλήσει για λιμό.

Πηγή: skai.gr

