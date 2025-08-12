Η Μαντόνα έκανε έκκληση στον Πάπα Λέων να επισκεφτεί τη Γάζα και να «φέρει το φως» στα παιδιά του πολιορκημένου παλαιστινιακού θύλακα.

Όπως ανέφερε σε μήνυμά της η βασίλισσα της ποπ, ο ποντίφικας είναι «ο μόνος από εμάς που δεν θα του αρνηθούν την είσοδο», τονίζοντας πως «δεν υπάρχει άλλος χρόνος».

«Η πολιτική δεν μπορεί να φέρει αλλαγή. Μόνο η συνείδηση μπορεί. Για αυτό απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο του Θεού», σημείωσε η Μαντόνα.

Ο λόγος που έκανε αυτή την ανάρτηση, όπως εξήγησε είναι τα γενέθλια του γιου της, Ρόκο. «Αισθάνομαι ότι το καλύτερο δώρο που μπορώ να του δώσω ως μητέρα - είναι να ζητήσω από όλους να κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν να σωθούν τα αθώα παιδιά που βρίσκονται σε διασταυρούμενα πυρά στη Γάζα. Δεν δείχνω με το δάχτυλο, δεν επιρρίπτω ευθύνες ούτε παίρνω θέση. Όλοι υποφέρουν. Συμπεριλαμβανομένων των μητέρων των ομήρων. Προσεύχομαι να απελευθερωθούν και αυτές», τονίζει η ποπ σταρ.

Σημειώνεται πως ο Πάπας Λέων έχει μιλήσει ανοιχτά για την κρίση στη Γάζα από όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, ζητώντας να δοθεί τέλος στη «βαρβαρότητα του πολέμου».

Ο ΠΟΥ ευχαριστεί τη Μαντόνα

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ευχαρίστησε τη Μαντόνα για την ανάρτησή της, τονίζοντας πως: «Η ανθρωπιά και η ειρήνη πρέπει να επικρατήσουν».

«Σε ευχαριστούμε, Μαντόνα, για τη συμπόνια, την αλληλεγγύη σου σε όσους έχουν εμπλακεί στην κρίση της Γάζας, ειδικά τα παιδιά. Αυτό είναι πολύ αναγκαίο», έγραψε στο Χ.

Thank you, @Madonna, for your compassion, solidarity and commitment to care for everyone caught in the #Gaza crisis, especially the children. This is greatly needed.



Humanity and peace must prevail.https://t.co/YIAwsrGwZ0 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 11, 2025

Πηγή: skai.gr

