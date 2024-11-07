Μεξικό: Οι αρχές βρήκαν 11 πτώματα, μεταξύ αυτών 2 ανηλίκων, στην πολιτεία Γκερέρο

Οι αρχές της Γκερέρο, μίας από τις βιαιότερες πολιτείες του Μεξικού, ανακοίνωσαν σήμερα πως βρήκαν τις σορούς 11 ανθρώπων στην πρωτεύουσα Τσιλπαντσίγκο, μια ακόμη, όπως όλα δείχνουν, περίπτωση φρικιαστικών ανθρωποκτονιών, εβδομάδες αφότου ο δήμαρχος της πόλης δολοφονήθηκε και αποκεφαλίστηκε.

Τα πτώματα ανήκαν σε εννέα άνδρες και δύο γυναίκες, με δύο ανήλικους μεταξύ των νεκρών και προς το παρόν τα στοιχεία τους δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα της Γκερέρο σε μία ανακοίνωση.

Ένας πολίτης ειδοποίησε τις αρχές για ένα εγκαταλελειμμένο βανάκι χθες το βράδυ, οδηγώντας τις να βρουν τα πτώματα. Οι θάνατοι αυτοί ερευνώνται ως ανθρωποκτονίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τον Οκτώβριο, ο δήμαρχος του Τσιλπαντσίγκο, ο 43χρονος Αλεχάντρο Άρκος, δολοφονήθηκε έξι ημέρες αφότου ανέλαβε καθήκοντα. Φωτογραφίες με το κομμένο κεφάλι του που είχε τοποθετηθεί στην οροφή ενός μικρού φορτηγού κυκλοφόρησαν σε τοπικά ΜΜΕ και στο Whatsapp, προκαλώντας σοκ στη χώρα.

Η υπόθεση αυτή αποτέλεσε μία από τις πρώτες μεγάλες προκλήσεις για τη νέα πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ που έχει δεσμευτεί να μειώσει το βίαιο έγκλημα.

Η Σέινμπαουμ, η οποία παρουσίασε τα σχέδιά της για το θέμα της ασφάλειας ημέρες μετά τη δολοφονία του Άρκος, δήλωσε πως θα συνεχίσει να προσφέρει κοινωνική στήριξη στους νέους ως εναλλακτική στο οργανωμένο έγκλημα, μια προσέγγιση που επίσης χρησιμοποίησε ο μέντοράς της, ο πρώην πρόεδρος Άντρες Μανουέλ Λόπεζ Ομπραδόρ.

Από τότε που η πρόεδρος ορκίστηκε, τη 1η Οκτωβρίου, έχουν καταγραφεί 2.638 ανθρωποκτονίες στο Μεξικό, σύμφωνα με την ανάλυση, που βασίζεται σε κυβερνητικά στοιχεία, της εταιρείας δημοσκοπήσεων TResearch's.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.