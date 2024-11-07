Λογαριασμός
Ρωσία: Θυμόμαστε τα λόγια του Τραμπ για την εξεύρεση ειρήνης στην Ουκρανία

Σχετικά με την προειδοποίηση της Κάμαλα Χάρις ότι ο Πούτιν θα έτρωγε τον Τραμπ για μεσημεριανό, ο Πεσκόφ απάντησε γελώντας: «Ο Πούτιν δεν τρώει ανθρώπους».

Πεσκοφ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι η ρωσική ηγεσία θυμάται τα λόγια του Τραμπ σχετικά με την προσπάθεια επίλυσης της κρίσης στην Ουκρανία ακόμη και αν υπερβάλλει ως προς την ταχύτητα με την οποία θα μπορούσε να το κάνει.

«Εάν η νέα κυβέρνηση επιδιώξει την ειρήνη και όχι τη συνέχιση του πολέμου, θα είναι καλύτερη σε σύγκριση με την προηγούμενη» δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Ερωτηθείς σχετικά με την προειδοποίηση της Κάμαλα Χάρις ότι ο Πούτιν θα έτρωγε τον Τραμπ για μεσημεριανό, ο Πεσκόφ απάντησε γελώντας: «Ο Πούτιν δεν τρώει ανθρώπους».

