Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς κατηγόρησε χθες Δευτέρα τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ πως «βομβάρδισαν και κατέστρεψαν» το νοσοκομείο στην ισοπεδωμένη Μπέιτ Λάχια, το μοναδικό που απέμενε σε λειτουργία στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, κάνοντας λόγο για «πολυάριθμους τραυματίες μεταξύ του ιατρικού προσωπικού και των ασθενών».

Το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «συνεχίζουν να βομβαρδίζουν με σφοδρότητα και να καταστρέφουν το νοσοκομείο» , στοχοποιώντας «όλα τα τμήματά» του.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου που βρίσκεται, ο Χουσάμ Αμπού Σάφια, έκανε λόγο για «καταστροφική» κατάσταση έπειτα από βομβαρδισμούς χωρίς καμιά προειδοποίηση.

«Ο τρίτος όροφος» του νοσοκομείο «χτυπήθηκε εκ νέου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι παιδιά», ανέφερε μέσω X ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

Ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να αναφέρει πως ακόμη επαληθεύει τις πληροφορίες αυτές.

Νωρίτερα, γνωστοποίησε πως «επιχειρεί εναντίον υποδομών και τρομοκρατών στο βόρειο και στο κεντρικό τμήμα» του παλαιστινιακού θυλάκου, περιοχή όπου εξαπέλυσε νέα επίθεση από την 6η Οκτωβρίου, ώστε να αποτραπεί απόπειρα ανασύνταξης μονάδων του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που βρισκόταν σε εξέλιξη, κατ’ αυτόν.

Απαγορεύτηκε και επισήμως η UNRWA

Αψηφώντας τη διεθνή κατακραυγή, το Ισραήλ ενημέρωσε επίσημα εξάλλου τον ΟΗΕ χθες ότι απαγόρευσε την UNRWA, υπηρεσία που χαρακτηρίζεται «η σπονδυλική στήλη» της ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Μια εβδομάδα μετά την έγκριση με συντριπτική πλειοψηφία από το ισραηλινό κοινοβούλιο νόμου που απαγορεύει κάθε δραστηριότητα στο έδαφος της χώρας του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών «ειδοποίησε τον ΟΗΕ για την ακύρωση της συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την UNRWA», σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Η συμφωνία αυτή είχε υπογραφτεί το 1967, τη χρονιά που επιβλήθηκε η ισραηλινή κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών στη Δυτική Όχθη, στη Γάζα και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπου η UNRWA παρείχε για δεκαετίες απόλυτα απαραίτητη βοήθεια, στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών, διένειμε τρόφιμα και άλλα είδη.

Το Ισραήλ για το οποίο η UNRWA είχε μετατραπεί σε μαύρο πρόβατο εδώ και πολύ καιρό, κατηγόρησε για ακόμη μια φορά «υπαλλήλους της οργάνωσης πως συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου» 2023.

«Αν αυτός ο νόμος εφαρμοστεί, εγείρεται κίνδυνος να προκαλέσει την κατάρρευση της διεθνούς ανθρωπιστικής επιχείρησης στη Γάζα, της οποίας η UNRWA είναι η σπονδυλική στήλη», προειδοποίησε ο Τζόναθαν Φάουλερ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

«Απλούστατα δεν υπάρχει εναλλακτική στην UNRWA», επανέλαβε από την πλευρά του ο Δρ. Τέντρος μέσω X, τονίζοντας ότι η απαγόρευσή της «δεν θα κάνει το Ισραήλ πιο ασφαλές», απεναντίας το «μόνο» που κάνει θα είναι να «αυξήσει τα δεινά» των Παλαιστινίων.

Στην ειδοποίησή του, το Ισραήλ θυμίζει πως η απαγόρευση κάθε δραστηριότητας της UNRWA θα τεθεί σε εφαρμογή έπειτα από «περίοδο τριών μηνών».

Αύριο Τετάρτη, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να συνεδριάσει αποκλειστικά για την υπόθεση της υπηρεσίας.

«Επί του παρόντος ο παλαιστινιακός λαός εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη βοήθεια που έρχεται από το εξωτερικό, πάνω απ’ όλα από την UNRWA, και ο τερματισμός της θα σκότωνε όλο τον παλαιστινιακό λαό», σχολίασε ο Άμπντελ Καρίμ Καλάμπ, στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Για τη Χαμάς, η απόφαση του Ισραήλ εντάσσεται στην «προσπάθεια να αρνηθεί στους πρόσφυγες το δικαίωμα να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Διπλωματικός πυρετός παράλληλα με την αιματοχυσία

Ενώ πλέον σήμερα διεξάγονται οι εκλογές στις ΗΠΑ, οι διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστούν οι εχθροπραξίες έχουν αποδειχθεί όλες άκαρπες.

Η Χαμάς ανακοίνωσε χθες πως διεξήγαγε συνομιλίες με την αντίπαλη παράταξη Φάταχ, στο Κάιρο, για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και στις προσπάθειες να διαμορφωθεί παλαιστινιακή εθνική συναίνεση.

Από τη δική του πλευρά, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν ««σημείωσε πως η Χαμάς για ακόμη μια φορά αρνήθηκε να απελευθερώσει έστω περιορισμένο αριθμό αμάχων για να εξασφαλιστεί κατάπαυση του πυρός και ανακούφιση για τον πληθυσμό στη Γάζα», σύμφωνα με δελτίο που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στέλεχος της Χαμάς τόνισε την Παρασκευή ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα αρνείται να εξετάσει καν πρόταση για βραχείας διάρκειας ανακωχή στη Λωρίδα της Γάζας που καταρτίστηκε από τις χώρες που μεσολαβούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, αφού δεν ικανοποιεί την αξίωσή της να κηρυχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να καταστρέψει τη Χαμάς μετά την έφοδό της στο νότιο τμήμα της επικράτειάς του, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.206 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα, η οποία συμπεριλαμβάνει ομήρους που σκοτώθηκαν υπό αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν, 97 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 34 από αυτούς τους τελευταίους έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι καταστροφικές, ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 43.374 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Έθνη. Η μεγάλη πλειονότητα των κατοίκων του μικρού πολιορκημένου θυλάκου έχει εκτοπιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

