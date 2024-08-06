ΗΠΑ: Ένας Πακιστανός με δεσμούς με το Ιράν φέρεται ότι σχεδίαζε πολιτικές δολοφονίες στη χώρα

Ένας Πακιστανός, ο Ασίφ Μέρτσαντ, που φέρεται ότι έχει δεσμούς με το Ιράν, κατηγορείται για μια αποτυχημένη συνωμοσία δολοφονίας με στόχο τον τέως πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο και δικαστικά έγγραφα.

Το FBI (Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών) πιστεύει ότι στόχοι της συνωμοσίας ήταν ο Τραμπ, αλλά και άλλοι νυν και πρώην Αμερικανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Ο κατηγορούμενος φέρεται ότι ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη προκειμένου να προσλάβει εκτελεστές για να δολοφονήσουν «έναν πολιτικό ή κυβερνητικούς αξιωματούχους» στο αμερικανικό έδαφος ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Αν και η ποινική αναφορά δεν κατονομάζει τον Τραμπ, πολλές πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση είπαν στο ABC News ότι ένας από τους επιδιωκόμενους στόχους της φερόμενης συνωμοσίας ήταν ο τέως πρόεδρος.

Αφού πέρασε ένα διάστημα στο Ιράν, ο 46χρονος Μέρτσαντ πέταξε από το Πακιστάν στις ΗΠΑ για να στρατολογήσει εκτελεστές για να πραγματοποιήσουν την υποτιθέμενη συνωμοσία, σύμφωνα με τα στοιχεία. Ωστόσο, το άτομο με το οποίο επικοινώνησε ήταν εμπιστευτικός πληροφοριοδότης που συνεργαζόταν με το FBI, σύμφωνα πάντα με την ποινική αναφορά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024 πυροβολήθηκε στο δεξί αυτί στις 13 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην κομητεία Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

