Ιράκ: 7 Αμερικανοί τραυματίστηκαν από πυραυλική επίθεση σε στρατιωτική βάση

Επτά Αμερικανοί τραυματίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας από πυραυλική επίθεση εναντίον στρατιωτικής βάσης στο Ιράκ, ανακοίνωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο τεσσάρων φιλοϊρανών Ιρακινών μαχητών από αμερικανικό πλήγμα.

«Πέντε στρατιώτες και δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν από την επίθεση» με δύο ρουκέτες στην αεροπορική βάση Αΐν αλ Άσαντ, ανέφερε η πηγή αυτή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Οι πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται στη βάση ενώ δύο μεταφέρθηκαν αλλού, ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Το Πεντάγωνο αποδίδει την επίθεση σε «παραστρατιωτικές ομάδες που συνδέονται με το Ιράν».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν και ο Ισραηλινός ομόλογός του Γιοάβ Γκάλαντ συμφώνησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ότι επρόκειτο για μια «επικίνδυνη κλιμάκωση» στην περιοχή.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε εξάλλου ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις «συζήτησαν μέτρα (…) για την προστασία των δυνάμεών μας» και το πώς θα απαντήσουν οι ΗΠΑ σε επιθέσεις εναντίον του στρατιωτικού προσωπικού τους.

Η ιρακινή κυβέρνηση έκανε γνωστό σήμερα ότι οι αρχές κατέσχεσαν ένα φορτηγό μέσα στο οποίο βρέθηκαν οκτώ ρουκέτες και ότι αναζητούν τους δράστες της επίθεσης στη βάση.

Παρόμοιες επιθέσεις σημειώνονταν συχνά κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Είχαν καταγραφεί τουλάχιστον 175, όμως στη συνέχεια μειώθηκαν πολύ. Την ευθύνη για τις περισσότερες είχε αναλάβει το κίνημα «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», μια ομάδα μαχητών που προέρχονται από ένοπλες φιλοϊρανικές οργανώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.