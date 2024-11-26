Σλοβενία: Nαι στην τεχνητή γονιμοποίηση για όλες τις γυναίκες

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Σλοβενίας άνοιξε σήμερα τον δρόμο της τεχνητής γονιμοποίησης για όλες τις γυναίκες που το επιθυμούν, κρίνοντας μεροληπτικό τον αποκλεισμό των λεσβιών και των άγαμων.

«Η τρέχουσα νομοθεσία, που αρνείται στις άγαμες γυναίκες και σε εκείνες που διατηρούν ομοφυλοφιλική σχέση την πρόσβαση στην τεχνητή γονιμοποίηση, παραβιάζει το δικαίωμά τους στην αμερόληπτη αντιμετώπιση όσον αφορά τα αναπαραγωγικά δικαιώματα», ανέφερε το Δικαστήριο στην απόφασή του.

Το Δικαστήριο έδωσε περιθώριο ενός χρόνου στο κοινοβούλιο προκειμένου να εγκρίνει έναν νέο νόμο. Η κυβέρνηση του φιλελεύθερου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Γκλόμπο έκανε λόγο για «πρόοδο» για τις γυναίκες της χώρας.

Το 2000 η τότε κυβέρνηση ενέκρινε έναν νόμο που επέτρεπε την τεχνητή γονιμοποίηση μόνο στα ετερόφυλα ζευγάρια. Οι φιλελεύθεροι προσπάθησαν έναν χρόνο αργότερα να επεκτείνουν το δικαίωμα και στις άγαμες γυναίκες, όμως στο δημοψήφισμα που διεξήχθη μετά τις αντιρρήσεις των δεξιών κομμάτων η πρόταση απορρίφθηκε με ποσοστό 72%. Η συμμετοχή σε εκείνο το δημοψήφισμα ήταν χαμηλή, φτάνοντας το 36%.

Το 2020 βουλευτές της αριστεράς προσέφυγαν στο Συνταγματικό Δικαστήριο κατά του νόμου, αφού στο μεταξύ η τεχνητή γονιμοποίηση για όλες τις γυναίκες ανεξαιρέτως είχε ήδη υιοθετηθεί από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Το 2022 το Συνταγματικό Δικαστήριο είχε ανοίξει τον δρόμο για τον γάμο μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου και την τεκνοθεσία από ζευγάρια ομοφυλοφίλων. Η Σλοβενία έγινε έτσι η πρώτη πρώην κομμουνιστική χώρα της Ευρώπης που υιοθέτησε τέτοιο μέτρο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

