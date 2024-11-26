Βρετανία: Η αυτοκινητοβιομηχανία Stellantis κλείνει το εργοστάσιό στο Λούτον

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία Stellantis ανακοίνωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να κλείσει το εργοστάσιο κατασκευής ημιφορτηγών στο Λούτον, στη νότια Αγγλία, κάτι που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο 1.000 θέσεις εργασίας.

Η εταιρεία, στην οποία ανήκουν οι μάρκες αυτοκινήτων Peugeot, Citroën, Chrysler και Fiat, λέει ότι θέλει να επικεντρωθεί στην παραγωγή μικρών ημιφορτηγών (LCV) στο άλλο εργοστάσιό της, στο Έλσμιρ Πορτ της βόρειας Αγγλίας, όπου επενδύει 50 εκατομμύρια λίρες για την κατασκευή αποκλειστικά ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Stellantis ανέφερε ότι σκοπεύει να μεταφέρει «εκατοντάδες θέσεις εργασίας» από το Λούτον στο Έλσμιρ Πορτ και έχει ήδη ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα.

«Μολονότι είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι η Stellantis επενδύει στο μέλλον του εργοστασίου του Έλσμιρ Πορτ, γνωρίζουμε ότι αυτή είναι μια περίοδος που προβληματίζει τις οικογένειες των εργαζομένων στο Λούτον που μπορεί να επηρεαστούν», ανέφερε η βρετανική κυβέρνηση.

Η εταιρεία δεν διευκρίνισε πόσες θέσεις εργασίας μπορεί να επηρεαστούν.

Τον Ιούνιο η Stellantis ζήτησε από τη βρετανική κυβέρνηση να κάνει περισσότερα για να αυξήσει τη ζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων, προειδοποιώντας ότι η αδράνειά της θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

