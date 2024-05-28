Συνελήφθη στο Τορίνο ο Χαλίλι Ελμάχντι, 29 ετών, με την κατηγορία «συμμετοχής σε διεθνή τρομοκρατική οργάνωση».

Πρόκειται για Ιταλό πολίτη μαροκινής καταγωγής και, όπως έγινε γνωστό από την εισαγγελία του Τορίνο, «δεν αποκλείεται να είχε αρχίσει να οργανώνει τρομοκρατική επίθεση».

Χαλίλι Ελμάχντι είχε ήδη συλληφθεί άλλες δυο φορές, το 2015 και το 2018, πάντα για συμμετοχή σε διεθνή τρομοκρατική οργάνωση. Από τις έρευνες προέκυψε ότι συνέχιζε να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, και κυρίως το Facebook, για στρατολόγηση νέων μελών στον Isis.

Ο Χαλίλι είχε συγγράψει το πρώτο κείμενο του Isis στα ιταλικά, με τίτλο «το Ισλαμικό Κράτος, μια πραγματικότητα που θα ήθελε να επικοινωνήσει μαζί σου»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

