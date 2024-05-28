Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο τότε επικεφαλής της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών ασφαλείας, Γιόσι Κοέν (φωτό με τον Νετανιάχου) φέρεται να απείλησε κορυφαία εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ICC) της Χάγης σε μυστικές συναντήσεις κατά τις οποίες επιχείρησε να την πείσει να εγκαταλείψει την έρευνα για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Η ανταπόκριση της βρετανικής εφημερίδας Guardian από την Ιερουσαλήμ που αποκαλύπτει την υπόθεση, αναφέρει πως ο κ. Κοέν είχε τις συναντήσεις με την τότε εισαγγελέα Φάτου Μπενσουντά από το 2018 ως το 2021.

Η νομικός του ICC από την Γκάμπια είχε αποφασίσει το 2015 να αρχίσει προκαταρκτική έρευνα για τις ενέργειες του Ισραήλ έναντι των Παλαιστινίων. Η έρευνα επισημοποιήθηκε το 2021. Είχε δε ως κορύφωση την προτροπή του νέου εισαγγελέα Καρίμ Καν την περασμένη εβδομάδα περί έκδοσης εντάλματος σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφορικά με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον Guardian που επικαλείται ως πηγές τέσσερις Ισραηλινούς ή άλλους αξιωματούχους, οι ενέργειες του τότε διοικητή της Μοσάντ είχαν εξουσιοδότηση από τα «υψηλά κλιμάκια» του Ισραήλ και είχαν δικαιολογηθεί στη βάση της εκλαμβανόμενης απειλής για διώξεις κατά μελών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Όπως ανέφεραν οι πηγές, ο Κοέν ενεργούσε ως «ανεπίσημος αγγελιοφόρος» του Νετανιάχου και η προσπάθειά του είχε ως στόχο να εκθέσει την εισαγγελέα ή να την προσεταιριστεί ως κάποια που θα συνεργαζόταν με τις ισραηλινές αξιώσεις.

Η κα Μπενσουντά είχε ενημερώσει έναν στενό κύκλο στελεχών του ICC για τις απόπειρες του Κοέν να τη μεταπείσει εκφράζοντας ανησυχία για την όλο και πιο «επίμονη και απειλητική φύση της συμπεριφοράς του».

Είχε πει πως δεχόταν πίεση να μην προχωρήσει την έρευνα και πως ο επικεφαλής της Μοσάντ την είχε απειλήσει με τα εξής λόγια: «Θα έπρεπε να μας βοηθάς και να μας αφήσεις να σε φροντίζουμε. Δεν θέλεις να μπλέξεις σε πράγματα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σου ή την ασφάλεια της οικογένειάς σου».

Ο κ. Κοέν περιγράφηκε ως κάποιος που συνεχώς παρακολουθούσε την εισαγγελέα, ενώ καταγγέλλεται ότι είχε υποκλέψει συνομιλίες του συζύγου της σε μια προσπάθεια να εκτεθεί η κα Μπενσουντά.

Ερωτηθείς από τον Guardian για τις καταγγελίες εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης τις απέρριψε ως «ψευδείς και αβάσιμες, με σκοπό να πλήξουν το κράτος του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.