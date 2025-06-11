Ισραήλ: Η Αργεντινή θα μεταφέρει την πρεσβεία της στην Ιερουσαλήμ το 2026

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι ανακοίνωσε σήμερα σε ομιλία του ενώπιον της Κνεσέτ, του ισραηλινού κοινοβουλίου, ότι η πρεσβεία της χώρας του στο Ισραήλ θα μεταφερθεί στην Ιερουσαλήμ το 2026.

"Είμαι περήφανος που ανακοινώνω ενώπιον σας ότι το 2026 θα γίνει η μεταφορά της πρεσβείας μας στην πόλη της Δυτικής Ιερουσαλήμ", δήλωσε απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο, όπου είχε προσκληθεί να εκφωνήσει ομιλία με την ευκαιρία της δεύτερης επίσημης επίσκεψης του στην Ιερουσαλήμ. Η πρεσβεία της Αργεντινής βρίσκεται σήμερα κοντά στο Τελ Αβίβ.

Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Παραγουάη, η Γουατεμάλα, η Ονδούρα, το Κόσοβο και η Παπούα Νέα Γουινέα έχουν πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ.

Το καθεστώς της Ιερουσαλήμ είναι ένα από τα πιο ακανθώδη θέματα της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης. Το Ισραήλ που κατέκτησε την Ανατολική Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια του ισραηλινοαραβικού πολέμου του 1967 την προσάρτησε μετά από αυτό, μια ενέργεια που δεν αναγνωρίστηκε ποτέ από τη διεθνή κοινότητα.

Οι περισσότερες ξένες πρεσβείες βρίσκονται στο Τελ Αβίβ για να μην προκαταλάβουν το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων για το τελικό καθεστώς της πόλης.

Η διαμάχη για το καθεστώς της Ιερουσαλήμ και η παρουσία ξένων πρεσβειών αναζωπυρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανατρέποντας δεκαετίες διεθνούς συναίνεσης αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, προκαλώντας την οργή των Παλαιστινίων και την αποδοκιμασία της διεθνούς κοινότητας.

