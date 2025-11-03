Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν τη Δευτέρα ισραηλινή επίθεση με drone που στόχευε ένα αυτοκίνητο στη νότια πόλη Ντουέιρ. Είναι άγνωστο ποιος ή ποιοι μπορεί να ήταν οι στόχοι.

مشاهد من استهداف السيارة على طريق عام الشرقية - الدوير pic.twitter.com/XZCNO45bZ1 November 3, 2025

Δεν υπάρχει άμεσο σχόλιο από τις IDF.

Από την κατάπαυση του πυρός του Νοεμβρίου 2024 στον Λίβανο, οι IDF έχουν αναφέρει ότι έχουν σκοτώσει πάνω από 330 μέλη της Χεζμπολάχ σε επιθέσεις, έχουν πλήξει εκατοντάδες θέσεις της, και έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 1.000 επιδρομές και άλλες μικρές χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της χώρας σε απάντηση σε παραβιάσεις από την τρομοκρατική ομάδα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι IDF φαίνεται να έχουν αυξήσει τον ρυθμό των επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

