Ο Ισραηλινός Στρατός επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του ότι σκότωσε τον αρχηγό του στρατού των Χούθι, Μουχάμαντ αλ-Γκαμάρι, σε αεροπορική επιδρομή στην Υεμένη τον Αύγουστο.

Κατά την επίθεση της 28ης Αυγούστου στη Σαναά είχαν σκοτωθεί ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης των Χούθι και περίπου δώδεκα ακόμη ανώτατα στελέχη της οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Νωρίτερα, οι Χούθι είχαν επιβεβαιώσει τον θάνατο του αλ-Γκαμάρι με δική τους ανακοίνωση, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, ο αλ-Γκαμάρι υπηρετούσε ως αρχηγός του επιτελείου των Χούθι από το 2016, έχοντας προηγουμένως διατελέσει σε αρκετές ανώτερες στρατιωτικές θέσεις.

Κατά τη διάρκεια των ετών, διαδραμάτισε καίριο ρόλο στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των Χούθι, αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο αλ-Γκαμάρι είχε εκπαιδευτεί από στελέχη της Χεζμπολάχ του Λιβάνου και του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) σε Συρία, Λίβανο και Ιράν, σύμφωνα με το IDF.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο αλ-Γκαμάρι είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους, drones και πυραύλους cruise εναντίον του Ισραήλ και εμπορικών πλοίων που έπλεαν στην Ερυθρά Θάλασσα.



Πηγή: skai.gr

