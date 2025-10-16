Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα μια μεγάλη επίθεση με περισσότερα από 20 τεθωρακισμένα κοντά στην πόλη Ντομπροπίλια της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε το Τάγμα Αζόφ, υποστηρίζοντας ότι οι δυνάμεις του την απέκρουσαν.

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από τις ρωσικές αρχές για τη φερόμενη επίθεση. Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας δεν έκανε καμία αναφορά στην επίθεση κατά την απογευματινή του ενημέρωση, λέγοντας μόνο ότι διεξάγει επιχειρήσεις «σταθεροποίησης» στην περιοχή.

«Στις 16 Οκτωβρίου ο εχθρός έκανε άλλη μια απόπειρα με μαζική, μηχανοκίνητη επίθεση» στην περιοχή της Ντομπροπίλια, υποστήριξε το Τάγμα Αζόφ σε μια ανάρτηση στο Facebook. Η μονάδα αυτή ισχυρίζεται ότι κατέστρεψε εννέα ρωσικά τεθωρακισμένα και απέκρουσε την επίθεση, στόχος της οποίας ήταν η κατάληψη του χωριού Σάχοβε, στα ανατολικά της Ντομπροπίλια. Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται και ένα βίντεο της μάχης και το πρακτορείο Reuters επαλήθευσε την τοποθεσία που εικονίζεται εκεί, ως μια περιοχή κοντά στο χωριό Μαλινίφκα του Ντονέτσκ. Η Μαλινίφκα απέχει περίπου 13 χιλιόμετρα νοτίως του Σάχοβε.

Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του ουκρανικού στρατού ανέφεραν πρόσφατα ότι η Ουκρανία ανακτά εδάφη κοντά στην Ντομπροπίλια, υποστηρίζοντας ότι οι Ρώσοι στρατιώτες έχουν πιαστεί σε μια παγίδα.

Η Ντομπροπίλια βρίσκεται κοντά στον σημαντικό επιμελητειακό κόμβο του Ποκρόφσκ, έναν από τους βασικούς στόχους του ρωσικού στρατού κατά την αργή προώθησή του προς τα δυτικά. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι η προέλαση των ουκρανικών δυνάμεων κοντά στην Ντομπροπίλια είναι ένας τρόπος να δείξει το Κίεβο ότι η Ουκρανία μπορεί να αποκρούσει τις ρωσικές επιθέσεις.

Την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι η Ουκρανία θέλει «να περάσει στην επίθεση» χωρίς να διευκρινίσει το πού. Σήμερα, ο ουκρανικός στρατός υποστήριξε ότι ανακατέλαβε 182 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδαφών τους τελευταίους μήνες.

Ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Βοένι Οσβεντομίτελ» ανέφερε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν να διευρύνουν τις επιχειρήσεις τους κοντά στην Ντομπροπίλια αλλά οι φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Ουκρανία φαίνεται να δείχνουν ότι η φάλαγγα των τεθωρακισμένων εντοπίστηκε και χτυπήθηκε πριν φτάσει στη γραμμή του μετώπου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.