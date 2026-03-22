Μια κάτοικος της ισραηλινής πόλης Αράντ, η οποία δέχθηκε τη νύχτα σφοδρά πλήγματα από ιρανικούς πυραύλους, φώναξε την Κυριακή στον ακροδεξιό Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ίταμαρ Μπεν Γκβιρ: «Είσαι Εβραίος ναζί! Είσαι υπεύθυνος για όλους τους θανάτους! Δεν έχεις καμία δουλειά εδώ! Φύγε από την πόλη μου!»

A resident of the city of Arad, which was heavily hit by Iranian missiles, screams at far right Israeli Minister Ben Gvir:



"You are a Jewish Nazi. You are responsible for all the death! You have no business here! Get out of my city!"pic.twitter.com/QXfpnbxcQk March 22, 2026

Σε Ντιμόνα και Αράντ τραυματίστηκαν τουλάχιστον 180 άνθρωποι, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να κάνει λόγο για «δύσκολη βραδιά μάχης στον αγώνα για το μέλλον μας». H Χαμάς δήλωσε ότι παρακολουθεί με «υπερηφάνεια» τις ιρανικές επιθέσεις.

Απάντηση στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε η Τεχεράνη, δια του εκπροσώπου του Κεντρικού Στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια.



«Εάν οι υποδομές καυσίμων και ενέργειας του Ιράν δεχθούν επίθεση από τον εχθρό, όλες οι ενεργειακές υποδομές, τα συστήματα πληροφορικής και οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το καθεστώς (Ισραήλ) στην περιοχή θα γίνουν στόχος» δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.