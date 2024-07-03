Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο στο Ισραήλ – Τουλάχιστον 2 σοβαρά τραυματίες - Βίντεο

Η αστυνομία έχει εξουδετερώσει τον δράστη ενώ η επίθεση θεωρείται σε πρώτη φάση ως τρομοκρατική ενέργεια

ισραήλ επίθεση με μαχαίρι

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται σε κρίσμη κατάσταση μετά από επίθεση με μαχαίρι που έγινε νωρίτερα σε εμπορικό κέντρο του Ισραήλ, στην πόλη Karmiel. 

Η αστυνομία έχει εξουδετερώσει τον δράστη ενώ η επίθεση θεωρείται σε πρώτη φάση ως τρομοκρατική ενέργεια. 

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι δύο σοβαρά τραυματίες είναι νεαροί άντρες περίπου 20 ετών.  

Ενας τρίτος άνθρωπος έχει τραυματιστεί ελαφρύτερα. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ επίθεση με μαχαίρι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark