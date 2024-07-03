Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται σε κρίσμη κατάσταση μετά από επίθεση με μαχαίρι που έγινε νωρίτερα σε εμπορικό κέντρο του Ισραήλ, στην πόλη Karmiel.

Η αστυνομία έχει εξουδετερώσει τον δράστη ενώ η επίθεση θεωρείται σε πρώτη φάση ως τρομοκρατική ενέργεια.

🔴 #BREAKING: Terror stabbing attack at a shopping mall in Karmiel (northern Israel). At least 3 Israelis injured seriously and in critical condition; terrorist was neutralized on the scene.



[Picture MDA] pic.twitter.com/5TBVf6689w — Arsen Ostrovsky 🎗️ (@Ostrov_A) July 3, 2024

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι δύο σοβαρά τραυματίες είναι νεαροί άντρες περίπου 20 ετών.

#BREAKING 🥷 #Israel: Suspected shooting and stabbing attack on the second floor of the mall in the city of

Karmiel



2 casualties and another injured.

The terrorist was neutralized



🧑‍⚕️& 🚑 are providing medical treatment to 2 injured people, including: 1 in serious condition pic.twitter.com/770sWhqGs0 — Asgard Intel 🛡️ WW3.INFO (@AsgardIntel) July 3, 2024

Ενας τρίτος άνθρωπος έχει τραυματιστεί ελαφρύτερα.



