Το υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας ανακοίνωσε σήμερα την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους με σκοπό να υπάρξει πρόοδος προς την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, επιμένοντας για «την κρίσιμη κατάσταση στη Γάζα».

«Επαναβεβαιώνοντας την πίστη της στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές της ισότητας, της κυριαρχίας και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, η Δημοκρατία της Αρμενίας αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο.

Το «Γερεβάν επιθυμεί ειλικρινά την επίτευξη διαρκούς ειρήνης» στην περιοχή, σύμφωνα με το υπουργείο που αναφέρει ακόμη πως επιθυμεί «την άμεση εφαρμογή εκεχειρίας» στον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Χουσέιν αλ Σέιχ, ο γενικός γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), «χαιρέτισε» την απόφαση του Γερεβάν.

«Είναι μια νίκη για το δίκαιο, τη δικαιοσύνη, τη νομιμότητα και τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού μας για την απελευθέρωση και την ανεξαρτησία», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Στα τέλη Μαΐου, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία αναγνώρισαν επίσης επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης προς τον ίδιο σκοπό, προκαλώντας την οργή των ισραηλινών αρχών.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης πως η Αρμενία τάσσεται υπέρ μιας λύσης δύο κρατών στη σύγκρουση των Παλαιστινίων και του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.