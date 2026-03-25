Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε στη διάρκεια νυχτερινής επιχείρησης των ισραηλινών δυνάμεων με στόχο «υπόπτους που εμπλέκονταν σε τρομοκρατικές δραστηριότητες» στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του Ισραήλ.

Την επιχείρηση διεξήγαγαν από κοινού η αστυνομία και μια ειδική μονάδα συνοριοφρουρών στη Τζαμπάλ Μουκάμπερ, στον παλαιστινιακό τομέα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ την οποία κατέλαβε και προσάρτησε το Ισραήλ το 1967, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Στη διάρκεια της επιχείρησης ένας από τους ύποπτους προσπάθησε να πάρει το όπλο ενός (πράκτορα), ο οποίος αντέδρασε αμέσως και τον εξουδετέρωσε», πρόσθετε η ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του άνδρα.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa μετέδωσε ότι ο νεκρός Παλαιστίνιος είναι ο 21χρονος Κάσεμ Σκεράτ.

Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, τρεις άλλοι ύποπτοι συνελήφθησαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

