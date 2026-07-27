Μεγάλη κινητοποίηση σημειώθηκε στις αρχές του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» μετά από ένδειξη για πιθανή ύπαρξη καπνού σε αεροσκάφος της Olympic Air με 67 επιβάτες το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα - Πάρος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος επέστρεψε λίγο πριν τις 19.00 στο διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας

Η προσγείωση του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια και αποβιβάστηκαν οι επιβάτες, ενώ στην πίστα του αεροδρομίου τέθηκαν αμέσως σε ετοιμότητα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε εξέλιξη είναι ο έλεγχος που διενεργείται από τους πυροσβέστες, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί κάποια εστία φωτιάς.

Η ανακοίνωση της AEGEAN για το περιστατικό

«Σχετικά με την πτήση ΟΑ078 από Αθήνα για Πάρο

Η AEGEAN ενημερώνει ότι στην πτήση 078, που εκτελείται από την Olympic Air, από την Αθήνα με προορισμό την Πάρο με 67 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος παρουσιάστηκε ένδειξη για πιθανή ύπαρξη καπνού στον χώρο των αποσκευών και ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, προληπτικά και τηρώντας τις σχετικές διαδικασίες της εταιρείας, επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος» για τον τεχνικό έλεγχο του αεροσκάφους. Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και η εταιρεία έχει ήδη μεριμνήσει για νέο αεροσκάφος προκείμενου να μεταβούν στον προορισμό τους.»

Πηγή: skai.gr

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