Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα σε τρία λιμάνια

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα, 27/7, ότι δυνάμεις του έπληξαν τρία ουκρανικά λιμάνια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ρωσικό υπουργείο, επλήγησαν εγκαταστάσεις φόρτωσης και αποθήκευσης καυσίμων, τα οποία προορίζονταν για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, στο λιμάνι της Οδησσού.

Ανέφερε επίσης στο στόχαστρο βρέθηκαν δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων και λιπαντικών, τα οποία επίσης προορίζονταν για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, στο λιμάνι του Τσορνομόρσκ.

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κι ένα φορτηγό πλοίο με στρατιωτικό υλικό στο λιμάνι του Μικολάιφ.

Πηγή: skai.gr

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