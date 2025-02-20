Μήνυση κατά της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσε η ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας στις ΗΠΑ

Η Διάσκεψη των Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ (USCCB) κατέθεσε αγωγή σε βάρος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, ζητώντας από αμερικανικό δικαστήριο να κηρύξει παράνομη την αναστολή της ομοσπονδιακής βοήθειας για τους πρόσφυγες και να απαιτήσει από τον Λευκό Οίκο να καταβάλει εκατομμύρια που οφείλει στην Εκκλησία για την αρωγή σε πρόσφυγες.

Η μήνυση της Διάσκεψης των Καθολικών Επισκόπων, που εκπροσωπεί την ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο στην αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση Τραμπ με θρησκευτικές οργανώσεις. Οργανώσεις που παρέχουν μεγάλο μέρος της εγχώριας και ξένης βοήθειας που έχει ή επιδιώκει να κόψει η αμερικανική κυβέρνηση – ιδιαίτερα βοήθειας που προορίζεται για τη φροντίδα προσφύγων και μεταναστών.

Η μακροχρόνια συνεργασία της Καθολικής Εκκλησίας με την κυβέρνηση των ΗΠΑ «βοήθησε σχεδόν ένα εκατομμύριο άτομα να βρουν ασφάλεια και να χτίσουν τη ζωή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε η εκπρόσωπος της USCCB Chieko Noguchi στη Washington Post το βράδυ της Τρίτης, αναφερόμενη στο έργο της Διάσκεψης για την επανεγκατάσταση προσφύγων.

«Προτρέπουμε την κυβέρνηση να τηρήσει τις νομικές και ηθικές υποχρεώσεις της προς τους πρόσφυγες και να αποκαταστήσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για να διασφαλίσει ότι οι θρησκευτικές και κοινοτικές οργανώσεις μπορούν να συνεχίσουν αυτό το ζωτικό έργο που αντανακλά τις αξίες του έθνους μας για συμπόνια, δικαιοσύνη και φιλοξενία», πρόσθεσε.

Τον προηγούμενο μήνα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς επέκρινε τις δράσεις της Καθολικής Εκκλησίας των ΗΠΑ για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, επισημαίνοντας ότι κίνητρό της είναι τα χρήματα, ενώ πρόσθεσε, χωρίς όμως να δώσει αποδείξεις, ότι συνεργάζεται με εκατομμύρια «παράνομους μετανάστες». Ο Ίλον Μασκ, κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ νωρίτερα αυτόν τον μήνα χαρακτήρισε «παράνομες» πολλές λουθηρανικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρέχουν υγειονομική περίθαλψη σε άστεγους, διαχειρίζονται αποθήκες τροφίμων και βοηθούν μετανάστες και πρόσφυγες.

Η μήνυση, που κατατέθηκε στο περιφερειακό δικαστήριο της Περιφέρειας της Κολούμπια, κατονομάζει ως κατηγορούμενους το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το Γραφείο Πληθυσμού, Προσφύγων και Μετανάστευσης και το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ. Στη μήνυση αναφέρεται ότι οι επίσκοποι συνεργάζονται με την αμερικανική κυβέρνηση σχεδόν 50 χρόνια και ότι το Γραφείο Πληθυσμού, Προσφύγων και Μετανάστευσης έχει δεσμευτεί να παράσχει 65 εκατ. δολάρια στη USCCB «για τις άμεσες φυσικές ανάγκες και την ενσωμάτωση των προσφύγων στις νέες κοινότητές τους».

«Αλλά τώρα, αφού οι πρόσφυγες έχουν ήδη φτάσει και έχουν τεθεί υπό τη φροντίδα της USCCB, η κυβέρνηση προσπαθεί να υπονομεύσει τα προγράμματα της USCCB σταματώντας τη χρηματοδότηση».

Η αγωγή αναφέρει ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει να πραγματοποιήσει πληρωμές προς την USCCB από τις 24 Ιανουαρίου και οφείλει χρήματα για υπηρεσίες που χρονολογούνται από τον Νοέμβριο.

Ο αντίκτυπος είναι «καταστροφικός» για τη USCCB και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται, προστίθεται στην αγωγή. Περισσότεροι από 6.700 πρόσφυγες που ανατέθηκαν στην USCCB από την κυβέρνηση βρίσκονταν ακόμη στη «μεταβατική περίοδο 90 ημερών», αναφέρει ακόμη η αγωγή.

Ως αποτέλεσμα, η USCCB έχει σήμερα λαμβάνειν εκατομμύρια δολάρια από εκκρεμείς αποζημιώσεις και τα οποία «αυξάνονται κατά εκατομμύρια περισσότερα κάθε εβδομάδα». Η Διάσκεψη έχει ξεκινήσει τη διαδικασία απόλυσης 50 ατόμων και «υφίσταται ανεπανόρθωτη ζημιά στα μακροχρόνια προγράμματα επανεγκατάστασης προσφύγων, στη φήμη και στη σχέση της με... τους προσφυγικούς πληθυσμούς που εξυπηρετεί».

Η αγωγή αναφέρει ότι η USCCB δαπανά πολύ περισσότερα κεφάλαια για την επανεγκατάσταση προσφύγων από αυτά που λαμβάνει από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

«Η USCCB αναμένει επί του παρόντος περίπου 13 εκατ. δολάρια σε αποζημιώσεις και οφείλει επιπλέον 11,6 εκατ. δολάρια στους υποπαραλήπτες της τα οποία δεν είναι σε θέση να επιστρέψει».

Η μήνυση της USCCB είναι η τελευταία μιας σειράς νομικών ενεργειών που έχουν εκκινήσει θρησκευτικές ομάδες κατά της κυβέρνησης Τραμπ.

Την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 20 χριστιανικές και εβραϊκές οργανώσεις κατέθεσαν μήνυση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο για τη νέα πολιτική του Λευκού Οίκου που επιτρέπει σε μέλη της υπηρεσίας μετανάστευσης να προχωρούν σε συλλήψεις μέσα σε χώρους λατρείας, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αυτή παραβιάζει τη θρησκευτική ελευθερία και τη δυνατότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες σε μετανάστες.

Επίσης, κληρικοί σε όλη τη χώρα έχουν αναφέρει ότι οι μετανάστες, φοβούμενοι ότι θα μπορούσαν να συλληφθούν, δεν παρευρίσκονται σε θρησκευτικές εκδηλώσεις ή θρησκευτικά σχολεία.

Οι Κουακέροι, οι Σιχ και άλλες θρησκευτικές οργανώσεις έχουν επίσης καταθέσει παρόμοιες μηνύσεις στο περιφερειακό δικαστήριο του Μέριλαντ.



Πηγή: The Washington Post

