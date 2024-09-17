Ισραήλ: Διεύρυνση του πολέμου στον Λίβανο

Ύστερα από μία μαραθώνια συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο όρισε ως πρόσθετο «σκοπό πολέμου» την επιστροφή των ισραηλινών πολιτών στις εστίες τους στις βόρειες περιοχές της χώρας, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο το «θεσμικό πράσινο φως» για την διεύρυνση του πολέμου στον Λίβανο.

Την εξέλιξη αυτή προανήγγειλε το Πρωθυπουργικό Γραφείο από την περασμένη Παρασκευή, εκφράζοντας τη θέση του Βενιαμίν Νετανιάχου ότι η de facto εμπόλεμη καθημερινότητα που σημειώνεται στο μέτωπο με τη Χεζμπολάχ από την έναρξη του πολέμου και για ένδεκα συναπτούς μήνες δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Άλλωστε η κυβέρνησή του επικρίνεται ολοένα και πιο έντονα από τους 200.000 πολίτες που διατάχθηκαν να εκκενώσουν τις πόλεις τους στη βόρεια Γαλιλαία από τον περσινό Οκτώβριο, με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να κατηγορούν ευθέως την πολιτική ηγεσία για ολιγωρία. Σε απάντηση των έντονων επικρίσεων, την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι ανανεώθηκε ο εξοπλισμός των ένοπλων ομάδων εφέδρων, που παραμένουν στις, άδειες πλέον, πόλεις του βορείου Ισραήλ. Η επισήμανση ότι το ίδιο θα ισχύσει τις επόμενες μέρες και στις ισραηλινές κωμοπόλεις των Υψωμάτων του Γκολάν έδωσε στην κοινή γνώμη σαφές στίγμα ότι η ώρα της επέκτασης του πολέμου στον Λίβανο πλησιάζει.

Θα παραμείνει ο Γκάλαντ στην κυβέρνηση;

Πάντως, στο υπουργικό συμβούλιο δεν ορίσθηκαν πολεμικά χρονοδιαγράμματα. Κύριος λόγος είναι ότι συζητείται έντονα από χθες το βράδυ η πιθανότητα αντικατάστασης του υπουργού Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, λόγω των διαφωνιών του με τον Νετανιάχου όχι τόσο ως προς την αναγκαιότητα επέκτασης των επιχειρήσεων στον Λίβανο, αλλά κυρίως ως προς το εύρος τους και την επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής. Παράλληλα, η άποψη του Γκάλαντ ότι θα πρέπει να δοθεί ακόμα μια ευκαιρία στις αμερικανικές διπλωματικές προσπάθειες σε Λίβανο και Γάζα εκνεύρισε το περιβάλλον Νετανιάχου και τις δεξιότερες φωνές της κυβέρνησης. Ωστόσο, το ζήτημα της παραμονής ή μη του Γκάλαντ στην κυβέρνηση δεν επιλύθηκε. Μέχρι στιγμής, παραμένει υπουργός Άμυνας, συνεχίζεται όμως ο θόρυβος για την επικείμενη αντικατάστασή του, πιθανώς από τον Γκιντόν Σάαρ, τέως ενδοκομματικό αντίπαλο του Νετανιάχου.

Χωρίς αποτέλεσμα οι επαφές του Αμερικανού διαμεσολαβητή

Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ δεν εγκαταλείπουν τις προσπάθειές τους για μία διπλωματική διευθέτηση της έντασης στη μεθόριο Ισραήλ-Λιβάνου. Ωστόσο, σε ψυχρολουσία εξελίχθηκαν οι χθεσινές κατ’ ιδίαν συναντήσεις του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου, Άμος Χόχσταϊν, με την ισραηλινή πολιτική ηγεσία, η οποία του ξεκαθάρισε ότι ο χρόνος της διπλωματίας πέρασε. Χαρακτηριστική ήταν η χθεσινή δήλωση Νετανιάχου προς τον Χόχσταϊν ότι «το Ισραήλ εκτιμά και σέβεται τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών», προσθέτοντας όμως ότι «το Ισραήλ θα αποφασίσει μόνο του τι είναι καλύτερο για τους πολίτες του που θέλουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

