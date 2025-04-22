Κονκλάβιο: Ποιος εκλέγει τον επόμενο Πάπα; Οι ισορροπίες μεταξύ ηπείρων

Στη σκιά της κοιμήσεως του Πάπα Φραγκίσκου, οι καρδινάλιοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις παπικές εκλογές, και το εκλεκτορικό σώμα είναι γνωστό ως κονκλάβιο, αναφέρει το BBC.



Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 252 Καθολικοί καρδινάλιοι, αλλά μόνο 135 έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν για νέο Πάπα, καθώς πρέπει να είναι κάτω των 80 ετών για να συμμετάσχουν.



Ακολουθεί μια ανάλυση του αριθμού των καρδιναλίων ανά ήπειρο:

Ευρώπη: 114 Ασία: 37 Νότια Αμερική: 32 Αφρική: 29 Βόρεια Αμερική: 28 Κεντρική Αμερική: 8 Ωκεανία: 4

Όσον αφορά την εκλογική δύναμη, ακολουθεί μια ματιά του BBC στον αριθμό των εκλεκτόρων:

Ευρώπη: 53 Ασία: 23 Αφρική: 18 Νότια Αμερική: 17 Βόρεια Αμερική: 16 Κεντρική Αμερική: 4 Ωκεανία: 4

Το νεότερο μέλος του Κολεγίου των Καρδιναλίων είναι ο ουκρανικής καταγωγής επίσκοπος Μελβούρνης Μικολά Μπίτσοκ, 45 ετών. Ο πιο ηλικιωμένος είναι ο 99χρονος Άντζελο Ακέρμπι, βετεράνος της διπλωματικής υπηρεσίας του Βατικανού.

Περί τις δύο με τρεις εβδομάδες μετά την κηδεία του Πάπα, το κολέγιο των καρδιναλίων θα συνεδριάσει ως παπικό κονκλάβιο στην Καπέλα Σιξτίνα για να ξεκινήσει τη διαδικασία εκλογής του νέου ποντίφικα της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.

Καθώς ο Πάπας Φραγκίσκος «επέστρεψε στο σπίτι του Πατέρα» όπως ανακοίνωσε ο Ιρλανδοαμερικανός καρδινάλιος Κέβιν Φάρελ επιβεβαιώνοντας τον θάνατο του ποντίφικα μια άγρια ​​μάχη αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες εντός της Καπέλα Σιξτίνα όπου θα συγκληθεί κονκλάβιο για να αναδειχθεί ο επόμενος Πάπας.

Τα ραντεβού καθιστούν «δύσκολη την ανάδυση ενός "αντι-Φραγκίσκου" πάπα», είπε δημοσιογράφος του Βατικανού στην εφημερίδα La Repubblica και συγγραφέας του βιβλίου Tango Vaticano.

«Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η ομάδα είναι ομόφωνη και συνεκτική ή ότι έχει τις ίδιες ιδέες. Σχεδόν όλοι οι καρδινάλιοι που έχει επιλέξει είναι πάστορες από μεγάλες επισκοπές σε όλο τον κόσμο» Ανάμεσά τους υπήρχαν και συντηρητικοί αλλά και προοδευτικοί, πρόσθεσε.

