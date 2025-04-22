Λογαριασμός
«Είπα- ξείπα»: Ακτιβιστές έβαψαν με γκράφιτι τον ταύρο της Wall Street και άρχισαν να τον καθαρίζουν μόλις είδαν αστυνομία- Δείτε βίντεο

«Το πήραν πίσω», κυριολεκτικά και μεταφορικά ακτιβιστές στη Wall Street αφού καθάρισαν τα γκράφιτι που οι ίδιοι έκαναν, μόλις είδαν αστυνομία

Εβαψαν με γκράφιτι τον ταύρο της Wall Street- Τον καθάρισαν μόλις ήρθε αστυνομία

Μια εντελώς απρόβλεπτη τροπή πήρε μία- υπό άλλες συνθήκες- μάλλον προβλεπόμενη διαμαρτυρία ακτιβιστών για το περιβάλλον στη Wall Street.

Το γκρουπ των «οργισμένων» διαδηλωτών βανδάλισε βάφοντας με γκράφιτι το διάσημο έργο «Charging Bull», τον εμβληματικό μπρούτζινο ταύρο της Wall Street, σύμβολο δύναμης και οικονομικής ευημερίας, στο πλαίσιο διαμαρτυρίας για το περιβάλλον.

Η παρουσία εντούτοις αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο όχι απλώς τους θορύβησε αλλά τους έκανε να αλλάξουν 360 μοίρες τη στάση τους αφού ευθύς αμέσως άρχισαν να καθαρίζουν ευλαβικά τις μπογιές από το γλυπτό.

