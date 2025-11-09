Ισραήλ: Δεν θα πατήσουν τουρκικές μπότες στη Γάζα

Η ισραηλινή κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι τουρκικά στρατεύματα δεν θα συμπεριληφθούν στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στη Γάζα, μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Δεν θα πατήσουν τουρκικές μπότες στο έδαφος», δήλωσε η εκπρόσωπος Σος Μπεντροσιάν στους δημοσιογράφους, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Η Τουρκία πιέζει για την ανάληψη ρόλου στη μεταπολεμική Γάζα με το Ισραήλ ωστόσο να αντιτίθεται σθεναρά και να ξεκαθαρίζει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν επιθυμεί τη συμμετοχή τουρκικών στρατευμάτων.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έχει δηλώσει ότι βασική προϋπόθεση είναι το Ισραήλ να εγκρίνει την εθνικότητα των χωρών που θα συμμετάσχουν στην πολυεθνική δύναμη, η οποία θα αποτρέψει κενό ασφάλειας ενόψει της ανοικοδόμησης της Γάζας.

Οι εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας έχουν ενταθεί λόγω της Συρίας, ενώ ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θεωρείται από το Ισραήλ πολύ κοντά στη Μουσουλμανική Αδελφότητα και στη Χαμάς.

Παράλληλα, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών επιδεινώθηκαν περαιτέρω μετά την απόφαση της τουρκικής δικαιοσύνης να εκδώσει 37 εντάλματα σύλληψης κατά ισραηλινών ανώτατων αξιωματούχων.

Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του διετούς πολέμου προβλέπει τη δημιουργία μιας προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, η οποία θα αναλάβει σταδιακά την ασφάλεια της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό.

Η δύναμη δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί και πολλές χώρες ζητούν να λάβει εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις αντιρρήσεις του Ισραήλ για την παρουσία τουρκικών δυνάμεων στη Γάζα, ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, δήλωσε σε συνέδριο ασφαλείας στη Μανάμα νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Τουρκία θα συμμετάσχει.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι η Άγκυρα θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν «εποικοδομητικό ρόλο», αλλά τόνισε ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να επιβάλει τίποτα στο Ισραήλ όσον αφορά την παρουσία ξένων στρατευμάτων “στο έδαφός του”.

Πηγή: skai.gr

