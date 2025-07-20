Ισραήλ: Δεν θα ανανεωθεί η βίζα του διευθυντή του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ ανακοίνωσε ότι διέταξε να μην ανανεωθεί η βίζα του διευθυντή του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA) Τζόναθαν Γουίτολ.

Ο τελευταίος κατοικεί στην Ιερουσαλήμ και επισκέπτεται πολύ τακτικά τη Λωρίδα της Γάζας. Έχει καταγγείλει κατ’ επανάληψη τις ανθρωπιστικές συνθήκες στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα. Τον Απρίλιο είχε δηλώσει ότι οι κάτοικοι της Γάζας «αργοπεθαίνουν».

Ο Σάαρ, στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, κατήγγειλε την «εχθρική και μεροληπτική συμπεριφορά (του Γουίτολ) απέναντι στο Ισραήλ, ο οποίος διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, παρουσιάζει παραποιημένες αναφορές, συκοφαντεί το Ισραήλ και παραβιάζει τους κανόνες του ΟΗΕ περί ουδετερότητας».

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας το Ισραήλ κατέστησε δυσκολότερη την έκδοση βίζας για τα στελέχη του ΟΗΕ που εργάζονται στον θύλακα, ιδίως για τα μέλη του OCHA, της Ύπατης Αρμοστείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και της UNRWA, της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων για τους Παλαιστίνιους. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι μέλη της Χαμάς είχαν διεισδύσει στην UNRWA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.