Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, αφού εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι στη διάρκεια της νύκτας με αντάλλαγμα τις σορούς τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων.

Αυτή ήταν η τελευταία ανταλλαγή της πρώτης φάσης της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου.

Σήμερα, Πέμπτη, το πρωί το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι τρεις από τους ομήρους δολοφονήθηκαν όσο βρίσκονταν υπό κράτηση.

Η Χαμάς δεν έχει απαντήσει στις κατηγορίες περί δολοφονίας των ομήρων, αν και στο παρελθόν η παλαιστινιακή οργάνωση έχει αρνηθεί ότι έχει σκοτώσει ομήρους, εξηγώντας ότι κάποιοι πέθαναν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Στο μεταξύ η Ένωση Παλαιστίνιων Κρατουμένων επεσήμανε ότι το Ισραήλ απελευθέρωσε σήμερα 596 Παλαιστίνιους κρατούμενους και ότι πρέπει να αφήσει ελεύθερους ακόμη 46 –γυναίκες και ανήλικους—προκειμένου να ολοκληρωθεί η τελευταία ανταλλαγή.

Το Ισραήλ έχει αφήσει ελεύθερους μέχρι στιγμής 596 κρατούμενους «και μένουν άλλοι 46 σε αντάλλαγμα για την επιστροφή των σορών (των τεσσάρων ομήρων που παραδόθηκαν στο Ισραήλ), όλοι τους γυναίκες και ανήλικοι από τη Γάζα» που είχαν συλληφθεί πριν την 7η Οκτωβρίου 2023, τόνισε η Ένωση.

Στο μεταξύ δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας που προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ δέχεται πιέσεις από την κοινή γνώμη να συνεχίσει να τηρεί την εκεχειρία προκειμένου να απελευθερωθούν οι εναπομείναντες όμηροι, αν και κάποια ακροδεξιά μέλη της θέλουν να επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα προκειμένου να εξαλειφθεί η Χαμάς.

Η δεινή κατάσταση κάποιων από τους ομήρους που παραδόθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες, κάποιοι από τους οποίους ήταν αποστεωμένοι ενώ άλλοι –ανάμεσά τους και ένα βρέφος—δολοφονήθηκαν όπως καταγγέλλει το Ισραήλ, έχει εντείνει την οργή της κοινής γνώμης, κάτι που είναι πιθανό να επηρεάσει τις συνομιλίες για τη συνέχιση της εκεχειρίας.

Η Χαμάς επανέλαβε σήμερα ότι ο μόνος τρόπος να απελευθερωθούν οι όμηροι που παραμένουν στη Γάζα είναι μέσω της δέσμευσης του Ισραήλ στην εκεχειρία.

«Επαναλαμβάνουμε την πλήρη δέσμευσή μας στη συμφωνία εκεχειρίας και επιβεβαιώνουμε την ετοιμότητά μας να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της», ανέφερε η παλαιστινιακή οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Στη Λωρίδα της Γάζας εξακολουθούν να κρατούνται 59 όμηροι, με τις ισραηλινές αρχές να εκτιμούν ότι λιγότεροι από τους μισούς είναι ακόμη ζωντανοί.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας Έλι Κοέν δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Kan ότι το Ισραήλ απαιτεί τα στρατεύματά του να παραμείνουν στον διάδρομο της Φιλαδέλφειας κατά μήκος των νότιων συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο.

Ο ισραηλινός στρατός θα πρέπει να αρχίσει να αποσύρεται από τα σύνορα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου το Σάββατο, οπότε και ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της εκεχειρίας.

Το Ισραήλ και η Χαμάς θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας τη 16η ημέρα της πρώτης φάσης, όμως δεν υπάρχουν πολλές ενδείξεις προόδου προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Κόεν εκτίμησε ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση τώρα σε σχέση με πριν από τη συμφωνία εκεχειρίας, διότι πλέον έχει την πλήρη υποστήριξη της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

