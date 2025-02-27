Νετανιάχου: Στο Κάιρο ισραηλινή αντιπροσωπεία για τη 2η φάση διαπραγματεύσεων της εκεχειρίας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι ισραηλινή αντιπροσωπεία αναχωρεί σήμερα για το Κάιρο για να έχει συνομιλίες για τη συνέχιση εφαρμογής της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τον επαναπατρισμό των σορών τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων και την αποφυλάκιση πάνω από 600 Παλαιστινίων κρατουμένων, στην τελευταία ανταλλαγή της πρώτης φάσης της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου.

Ο Νετανιάχου «έδωσε εντολή στη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία να αναχωρήσει σήμερα για το Κάιρο για να συνεχίσει τις συζητήσεις», τόνισε το πρωθυπουργικό γραφείο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε και αυτός από την πλευρά του ότι ισραηλινή αντιπροσωπεία μεταβαίνει στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα για συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Η Χαμάς ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Η πρώτη φάση της εκεχειρίας λήγει στο τέλος αυτής της εβδομάδας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

