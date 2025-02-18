Γιατί η Ρωσία αμφισβητεί τη νομιμότητα του Ζελένσκι - Σήμερα η συνάντηση με τον Ερντογάν

Μακριά από τις σημερινές συνομιλίες στο Ριάντ μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να μιλήσει με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «αν χρειαστεί».

Κατά τις ίδιες δηλώσεις, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αμφισβήτησε τη νομιμότητα της προεδρίας του Ζελένσκι - μια στάση που ο ίδιος ο Πούτιν έχει τονίσει επανειλημμένα.

Σημειώνεται ότι ο Ζελένσκι εξελέγη πρόεδρος της Ουκρανίας το 2019 για πενταετή θητεία.

Η θητεία του έληγε τον Μάιο του 2024. Αλλά οι Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι η συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή και ο στρατιωτικός νόμος στην Ουκρανία καθιστούν πρακτικά αδύνατη τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών.

Η νομοθεσία της Ουκρανίας για τον στρατιωτικό νόμο απαγορεύει τη διεξαγωγή προεδρικών, κοινοβουλευτικών και τοπικών εκλογών.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ζελένσκι παρέμεινε στην εξουσία ενώ η Ρωσία υποστηρίζει ότι η θητεία του έχει λήξει.

Στην Ουκρανία, ωστόσο, οι εκκλήσεις για προεδρικές εκλογές είναι σπάνιες και ακόμη και οι βασικοί αντίπαλοι του Ζελένσκι λένε ότι θα ήταν δύσκολο να οργανωθούν και ότι ενδεχομένως να χειραγωγηθούν από τη Ρωσία.

Σήμερα η συνάντηση Ζελένσκι - Ερντογάν

Καθώς η Ουκρανία δεν συμμετέχει στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στη Σαουδική Αραβία σήμερα, ο Ζελένσκι βρίσκεται στην τουρκική πρωτεύουσα, την Άγκυρα. Είναι η τρίτη επίσκεψή του στη χώρα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

Στις 15:00 ώρα Ελλάδας (16:00 τοπική ώρα) θα γίνει η συνάντηση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Θα παραστεί επίσης σε μια τελετή για τα εγκαίνια ενός κτιρίου της ουκρανικής πρεσβείας, μαζί με τη σύζυγό του, Ολένα Ζελένσκα.

Πηγή: skai.gr

