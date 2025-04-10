Περίπου 1.000 εν ενεργεία και απόστρατοι πιλότοι της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας σε ανοιχτή επιστολή τους ζητούν από την ισραηλινή κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στην απελευθέρωση των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει διακοπή του πολέμου κατά της Χαμάς.

Οι 980 υπογράφοντες της επιστολής κατηγορούν την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι συνεχίζει τον πόλεμο για να εξυπηρετήσει «πολιτικά και προσωπικά συμφέροντα» και όχι την ασφάλεια του Ισραήλ.

Παράλληλα ζητούν «την άμεση επιστροφή όλων των ομήρων μας χωρίς καμία καθυστέρηση, ακόμη και με τίμημα την άμεση διακοπή του πολέμου».

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος τόνισε ότι οι εν ενεργεία πιλότοι υπογράφοντες θα αποπεμφθούν λόγω της επιστολής. Ο αξιωματούχος είπε ότι δεν υπάρχει χώρος για «εν ενεργεία εφέδρους να εκμεταλλεύονται (πολιτικά) τη στρατιωτική τους ιδιότητα ενώ ταυτόχρονα συμμετέχουν στις μάχες». Ο αξιωματούχος χαρακτήρισε την επιστολή «σοβαρή παραβίαση εμπιστοσύνης μεταξύ διοικητών και υφισταμένων».

Ο Νετανιάχου καταδίκασε τους υπογράφοντες κάνοντας λόγο για «περιθωριακή ομάδα ριζοσπαστών» που στοχεύει να «ανατρέψει» την κυβέρνηση. Τόνισε ότι στηρίζει τις αποπομπές επειδή «δηλώσεις που αποδυναμώνουν τις IDF (τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) και ενισχύουν τους εχθρούς μας σε καιρό πολέμου είναι ασυγχώρητες».

Ο πόλεμος ξεκίνησε μετά την επίθεση μαχητών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας 251 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς. Η στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσε ως απάντηση το Ισραήλ την ημέρα εκείνη έχει μέχρι σήμερα σκοτώσει περισσότερους από 50.000 Παλαιστίνιους και έχει σχεδόν ισοπεδώσει τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Τον περασμένο μήνα το Ισραήλ έσπασε την εκεχειρία που επιτεύχθηκε τον Ιανουάριο, αφού οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές δεν συμφώνησαν στους όρους παράτασης της εκεχειρίας.

Η ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι στρατιωτικές του επιχειρήσεις θα συνεχιστούν έως ότου επιστραφούν οι υπόλοιποι 59 όμηροι που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς και από άλλες μαχητικές ομάδες. Η Χαμάς λέει ότι δεν θα τους απελευθερώσει χωρίς μια συμφωνία που θα δίνει οριστικό τέλος στον πόλεμο.

Μέλη οικογενειών ομήρων και χιλιάδες άνθρωποι σε εβδομαδιαίες τους διαδηλώσεις ζητούν από την ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου να καταλήξει σε μια συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων, ακόμη κι αν αυτό απαιτεί από το Ισραήλ να αποσυρθεί πλήρως από τη Λωρίδα της Γάζας και να δώσει τέλος στον πόλεμο.

Ο Νετανιάχου λέει ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να πολεμά μέχρι να εκπληρωθούν όλοι οι στόχοι του, όπως να μην έχει τη δυνατότητα η Χαμάς να κυβερνά τη Γάζα, και ότι αυτή η προσέγγιση θα οδηγήσει τελικά στην απελευθέρωση των ομήρων.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα από το ισραηλινό Ινστιτούτο Δημοκρατίας το 68% των Ισραηλινών πιστεύει ότι η επιστροφή των ομήρων θα πρέπει να είναι η ύψιστη προτεραιότητα.

Επικριτές του Ισραηλινού πρωθυπουργού τον κατηγορούν ότι ξαναξεκίνησε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα προς όφελος του δικού του πολιτικού του μέλλοντος.

Η κυβέρνησή του αντιμετώπιζε τον κίνδυνο κατάρρευσης αν δεν εγκρινόταν ο κρατικός προϋπολογισμός μέχρι τα τέλη Μαρτίου - και η μη ψήφισή του θα οδηγούσε σε διεξαγωγή πρόωρων εκλογών. Για να εξασφαλίσει την ψήφιση του προϋπολογισμού, ο Νετανιάχου χρειαζόταν την υποστήριξη ακροδεξιού υπουργού Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ που είχε παραιτηθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την συμφωνία του Ιανουαρίου με τη Χαμάς. Αυτός ο υπουργός εντάχθηκε ξανά στον συνασπισμό μετά την επανέναρξη των μαχών στα μέσα Μαρτίου.

Πηγή: Reuters, dpa, ΑΠΕ-ΜΠΕ

