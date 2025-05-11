Ρωσία: Ο Πούτιν θέλει πρώτα διαπραγματεύσεις για τις «βασικές αιτίες» της σύγκρουσης, και μετά εκεχειρία

«Δεν κατάλαβες καλά». Απάντηση στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε η Μόσχα. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν έχει αντιληφθεί τι εννοούσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα ότι αποτελεί θετικό σημάδι ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να εξετάζει το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου, αλλά ότι το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η έναρξη εκεχειρίας τη Δευτέρα 12 Μαΐου.

«Είναι ένα θετικό σημάδι ότι οι Ρώσοι έχουν επιτέλους αρχίσει να εξετάζουν το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου... Και το πρώτο βήμα για τον πραγματικό τερματισμό οποιουδήποτε πολέμου είναι η κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.

«Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε τους σκοτωμούς ούτε για μια μέρα. Αναμένουμε από τη Ρωσία να επιβεβαιώσει μια εκεχειρία – πλήρη, διαρκή και αξιόπιστη – από αύριο, 12 Μαΐου».

Ωστόσο, η Μαρία Ζαχάροβα ξεκαθάρισε ότι ο Πούτιν εννοεί ότι πρέπει πρώτα να υπάρξουν διαπραγματεύσεις για τις «βασικές αιτίες» της σύγκρουσης, και μόνο τότε μπορούν να γίνουν συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

Από πλευράς του, ο πρέσβης του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Ρόντιον Μιρόσνικ, υποστήριξε στο Telegram ότι η πρόταση του Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός έχει στην πραγματικότητα ως στόχο τον επανεξοπλισμό και την ανασύνταξη του ουκρανικού στρατού.

«Συνομιλίες βάσει της κατάστασης στο πεδίο»

Η Μόσχα εμφανίζεται ανένδοτη σε ό,τι αφορά τα εδαφικά της κέρδη στον πόλεμο. Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, διεμήνυσε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που πρότεινε ο πρόεδρος Πούτιν, θα λάβουν υπόψη “την κατάσταση στο πεδίο”, καθώς και τις διαπραγματεύσεις του 2022, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε την Κυριακή απευθείας συνομιλίες με την Ουκρανία στις 15 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη.



Η Ρωσία κατέλαβε την Κριμαία το 2014, και σημαντικό μέρος των ανατολικών ουκρανικών εδαφών μετά την εισβολή της 22ης Φεβρουαρίου 2022, και διαμηνύει ότι θα διατηρήσει τα εδαφικά κέρδη της.

Ξεκάθαρο μήνυμα στον Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε ο Εμανούελ Μακρόν σε μια άμεση απάντησή του, καταδεικνύοντας τη δυσπιστία της Δύσης στον διπλωματικό ελιγμό του. Οι απευθείας διαπραγματεύσεις που πρότεινε ο Ρώσος πρόεδρος μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, σε απάντηση στην «άνευ όρων» εκεχειρία που ζητούν το Κίεβο και οι σύμμαχοί του, είναι «μια πρώτη κίνηση, αλλά δεν αρκεί», διεμήνυσε σήμερα Κυριακή ο Γάλλος πρόεδρος.

«Της άνευ όρων εκεχειρίας δεν προηγούνται διαπραγματεύσεις, εξ ορισμού», ξεκαθάρισε ο Μακρόν μιλώντας σε δημοσιογράφους αφού κατέβηκε από το τρένο στην πόλη Πσέμισλ της Πολωνίας, επιστρέφοντας από το Κίεβο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουκρανία παραβίασε περισσότερες από 14.000 φορές την τριήμερη εκεχειρία, η ισχύ της οποίας ολοκληρώθηκε χθες.

“Κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις παραβίασαν την εκεχειρία 14.043 φορές”, αναφέρει χαρακτηριστικά το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

