Πάπας Λέων: Να σταματήσουν οι πόλεμοι – Πλήθος κόσμου στην πλατεία του Αγίου Πέτρου

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ βγήκε την Κυριακή στο μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου υπό βροντερά χειροκροτήματα και ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, για να εκφωνήσει την πρώτη του ευλογία και ομιλία από την εκλογή του.



Pope Leo XIV chanting the noonday Regina Caeli in St. Peter’s Square today pic.twitter.com/c0jemHHbmt May 11, 2025

Ο Πάπας απευθύνθηκε στις υπερδυνάμεις ζητώντας να σταματήσουν οι πόλεμοι. «Ποτέ πια πόλεμος» τόνισε.

Ο Ποντίφικας ζήτησε αυθεντική και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, καθώς και κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση όλων των ομήρων. Ο Θεός, υπογράμμισε, θα δώσει στον κόσμο το θαύμα της ειρήνης.

Ο Λέων χαιρέτισε επίσης, την πρόσφατη εκεχειρία μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν, ενώ είπε πως προσεύχεται στο Θεό για να χαρίσει στον κόσμο το θαύμα της ειρήνης.



«Ας δεχθούμε την πρόσκληση που μας άφησε ο Πάπας Φραγκίσκος στο σημερινό του μήνυμα: την πρόσκληση να καλωσορίσουμε και να συντροφεύσουμε τους νέους», είπε ο Λέων την Κυριακή, μιλώντας σε άπταιστα ιταλικά. «Και ας ζητήσουμε από τον ουράνιο Πατέρα μας να μας βοηθήσει να ζούμε υπηρετώντας ο ένας τον άλλον».

Ο Πάπας Λέων ξεκαθάρισε το Σάββατο ότι η παπική του θητεία θα ακολουθήσει στενά τα βήματα του αείμνηστου Πάπα Φραγκίσκου, θέτοντας ένα όραμα για μια εκκλησία με ιεραποστολικό επίκεντρο, θαρραλέο διάλογο με τον σύγχρονο κόσμο και «στοργική φροντίδα για όσους έχουν λιγότερα και τους παρίες».

Καθώς ολοκλήρωνε την ομιλία του, δυνατές φωνές «viva il papa» («ζήτω ο Πάπας») ακούστηκαν ανάμεσα στο πλήθος.

Ο δήμος της Ρώμης δήλωσε ότι 150.000 άνθρωποι αναμενόταν να συγκεντρωθούν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για την προσευχή και ότι έχουν αναπτυχθεί σημαντικές δυνάμεις επιβολής του νόμου, αλλά δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημη εκτίμηση για το πλήθος.

Ο Λέων αναμένεται να είναι πιο προοδευτικός σε κοινωνικά ζητήματα όπως η μετανάστευση και η φτώχεια, αλλά να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τους μετριοπαθείς ιερείς σε ηθικά ζητήματα του καθολικού δόγματος.

Ο Πάπας Λέων ο ΙΔ΄, τέλος, ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες, για την σημερινή γιορτή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.