Ουκρανία: Απόλυση και σύλληψη υφυπουργού Ενέργειας ως υπόπτου για διαφθορά

Υφυπουργός του ουκρανικού υπουργείου Ενέργειας τέθηκε σε προσωρινή κράτη για παθητική δωροληψία ύψους μισού εκατομμυρίου δολαρίων ανακοίνωσαν οι αρχές. Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε σειρά των σκανδάλων που έχουν αποκαλυφθεί στα ηγετικά κλιμάκια της Ουκρανίας, η οποία έχει ενισχύσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο των προσπαθειών της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σύμφωνα με τις ανακριτικές αρχές, ο συλληφθείς, που σύμφωνα με τον Τύπο ονομάζεται Ολεξάντρ Χέιλο, απαίτησε μίζες από τις εξορυκτικές εταιρείες της δυτικής Ουκρανίας που επεδίωκαν να εξασφαλίσουν τη μεταφορά χρησιμοποιημένων υλών στα ορυχεία της ανατολικής Ουκρανία κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Ο ύποπτος και οι τρεις συνεργοί του συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω. Απειλούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι 12 ετών και κατάσχεση των περιουσιών τους, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022 έχουν αποκαλυφθεί πολλά σκάνδαλα διαφθοράς, κυρίως στις τάξεις του υπουργείου Αμυνας και του ουκρανικού στρατού, που οδήγησαν σε απολύσεις και συλλήψεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει αναγάγει σε προτεραιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς, που είναι ενδημική στην Ουκρανία από την εποχή της Σοβιετικής Ενωσης και συνεχίσθηκε και μετά την διάλυσή της. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς αποτελεί προτεραιότητα αφού αποτελεί όρο που έχουν θέσει οι Βρυξέλλες στο Κίεβο στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

