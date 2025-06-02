Η Αναλένα Μπέρμποκ πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ εξελέγη νωρίτερα απόψε πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε με μυστική ψηφοφορία, κατά την οποία κατατέθηκαν συνολικά 188 ψηφοδέλτια. Δεν υπήρξαν άκυρα ψηφοδέλτια, ενώ 14 αντιπροσωπείες απείχαν.

Η κ. Μπέρμποκ υπερέβη το απαιτούμενο όριο της απλής πλειοψηφίας των 88 ψήφων, εξασφαλίζοντας ευρεία εντολή για να προεδρεύσει της επερχόμενης 80ης Συνόδου που θα λάβει χώρα ως είθισται τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Σε δήλωσή της εκ μέρους της Ομάδας των Δυτικοευρωπαϊκών και 'Αλλων Κρατών (WEOG), η εκπρόσωπος της ομάδας εξήρε το θεσμικό υπόβαθρο και την εμπειρία της κ. Μπέρμποκ στο διεθνές δίκαιο και την πολυμερή διπλωματία, επισημαίνοντας τον ενεργό της ρόλο ως υπέρμαχου των αρχών του ΟΗΕ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι για πρώτη φορά η ομάδα της WEOG εξέλεξε γυναίκα στο αξίωμα αυτό με στόχο την ανατροπή του αρνητικού απολογισμού της Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει αναδείξει μόλις πέντε γυναίκες προέδρους στα 80 χρόνια της ιστορίας της.

Η WEOG χαρακτήρισε την εκλογή της κ. Μπέρμποκ ως εξαιρετικά επίκαιρη, σε μια συγκυρία όπου ο ΟΗΕ αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις —από ένοπλες συγκρούσεις και ανθρωπιστικές κρίσεις έως τη διάβρωση του διεθνούς δικαίου και την κρίση ρευστότητας.

Εξέφρασε επίσης την ετοιμότητα της ομάδας να συνεργαστεί στενά με τη νέα πρόεδρο για την εφαρμογή του «Συμφώνου για το Μέλλον», την ενίσχυση του ρόλου της Συνέλευσης στην ειρήνη και ασφάλεια, την προώθηση της πολυγλωσσίας, αλλά και τη διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα.

