Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί κατά των Χούθι στην Υεμένη, τους οποίους κατηγόρησε ότι απειλούν την παγκόσμια ναυσιπλοΐα και τη διεθνή τάξη, και κάλεσε τους Ισραηλινούς να διατηρήσουν την αποφασιστικότητά τους.

«Ακριβώς όπως πράξαμε σθεναρά απέναντι στους τρομοκρατικούς βραχίονες του άξονα του κακού του Ιράν, το ίδιο θα πράξουμε και εναντίον των Χούθι», είπε σε μια δήλωση μέσω βίντεο μία ημέρα μετά την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη ο οποίος έπεσε στην περιοχή του Τελ Αβίβ προκαλώντας ελαφρούς τραυματισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

