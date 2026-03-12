Προς νέα κλιμάκωση οδεύει η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, οι IDF θα επεκτείνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.

«Ο ισραηλινός στρατός έχει λάβει εντολή να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο», ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, μετά το μπαράζ επιθέσεων με ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Κατς προειδοποίησε τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν ότι εάν η λιβανέζικη κυβέρνηση δεν μπορεί να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ από το να επιτεθεί στο Ισραήλ, το Ισραήλ «θα το κάνει μόνο του», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ένα ακόμη κεντρικό συγκρότημα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων του ιρανικού καθεστώτος.

Η ανακοίνωση των IDF για το Ιράν

Στο πλαίσιο των κυμάτων επιθέσεων που ολοκληρώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Τεχεράνη, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ενεργώντας με βάση ακριβείς πληροφορίες των IDF, έπληξε μια επιπλέον τοποθεσία του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Το συγκρότημα «Taleghan» χρησιμοποιήθηκε από το καθεστώς για την προώθηση κρίσιμων δυνατοτήτων για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.



Τα τελευταία χρόνια, το συγκρότημα χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη προηγμένων εκρηκτικών και για τη διεξαγωγή ευαίσθητων πειραμάτων στο πλαίσιο του έργου «AMAD», του μυστικού προγράμματος ανάπτυξης πυρηνικών όπλων τη δεκαετία του 2000.

צה״ל תקף אתר מרכזי נוסף של משטר הטרור האיראני לפיתוח יכולות לנשק גרעיני



כחלק מגלי התקיפות שהושלמו בימים האחרונים בטהרן, חיל האוויר תקף בהכוונה מדויקת של אמ״ן אתר נוסף בתוכנית הגרעין האיראנית, אתר ׳טלקאן׳, ששימש את המשטר לקידום יכולות קריטיות בפיתוח נשק גרעיני.



האתר שימש בשנים… pic.twitter.com/ZrFxrLnDCN — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 12, 2026

Κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Βρυχώμενος Λέων», οι IDF έχουν επιχειρήσει συστηματικά εναντίον κέντρων γνώσης και υποδομών που σχετίζονται με το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, προκειμένου να εξαλείψουν την αναδυόμενη υπαρξιακή απειλή για το Κράτος του Ισραήλ. Παρά τη σημαντική ζημιά που προκλήθηκε στο πρόγραμμα, το ιρανικό καθεστώς συνέχισε τις προσπάθειες για την προώθηση και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.



Ως εκ τούτου, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) πρόσφατα διαπίστωσαν ότι το καθεστώς έχει λάβει μέτρα για την αποκατάσταση του συγκροτήματος μετά την επιδρομή του τον Οκτώβριο του 2024.



Η επιδρομή στο συγκρότημα «Talghan» εντάσσεται σε άλλες επιδρομές που σχετίζονται με την εξάλειψη της ιρανικής απειλής από πυρηνικά όπλα, συμπεριλαμβανομένης της επιδρομής της 3ης Μαρτίου 2026 στο συγκρότημα «Minzadehei».



Η επιδρομή αποτελεί μέρος της σειράς επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Βρυχώμενος Λέων» με στόχο την περαιτέρω βλάβη των πυρηνικών φιλοδοξιών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος.

