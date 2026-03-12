Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom δήλωσε σήμερα ότι δύο από τους σταθμούς άντλησης αερίου της, οι σταθμοί Ρουσκάγια και Μπερεγκοβάγια, στοχοθετήθηκαν από αεροπορικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας αλλά οι επιθέσεις απέτυχαν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προσπάθησαν να επιτεθούν στον σταθμό Ρουσκάγια στη διάρκεια της νύχτας.

Οι σταθμοί αυτοί ανήκουν σε δίκτυο που στέλνει αέριο μέσω των αγωγών TurkStream και Blue Stream στην Ευρώπη.

Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, καταδίκασε σήμερα αυτό που χαρακτήρισε απερίσκεπτη επίθεση από την Ουκρανία σε σταθμό άντλησης αερίου που διαχείριζεται η Gazprom και που αποτελεί τμήμα δικτύου που στέλνει αέριο σε Ευρωπαίους πελάτες.

Την ίδια ώρα, αξιωματούχος από την ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU δήλωσε σήμερα ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν υποδομές στον σταθμό άντλησης πετρελαίου Τίχορετσκ στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ.

Ο κόμβος του Τίχορετσκ είναι ένα από τα μεγαλύτερα σημεία μεταφόρτωσης πετρελαίου στη νότια Ρωσία και φιλοξενεί μεγάλο χώρο αποθήκευσης πετρελαίου και τερματικό σταθμό, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τον ίδιο καταγράφηκε πλήγμα στον στόχο, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.