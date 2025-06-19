Το Ιράν υπερασπίστηκε το χτύπημα κατά του νοσοκομείου Σορόκα - «Θα συνεχίσουμε να χτυπούμε τους εγκληματίες»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι η πυραυλική επίθεση νωρίτερα σήμερα έπληξε ένα ισραηλινό στρατιωτικό κέντρο και κέντρο πληροφοριών που βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο Σορόκα, προκαλώντας μόνο «επιφανειακές ζημιές σε ένα μικρό τμήμα» της υγειονομικής εγκατάστασης.

Μέσω ανάρτησης στο X, ο Αραγτσί υποστήριξε επίσης ότι η εγκατάσταση «εκκενώθηκε σε μεγάλο βαθμό» και έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως «για τη θεραπεία ισραηλινών στρατιωτών» που πολεμούν στον πόλεμο της Γάζας.

«Οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας θα συνεχίσουν να χτυπούν τους εγκληματίες που στοχεύουν τον λαό μας μέχρι να σταματήσουν και να πληρώσουν για την εγκληματική τους επίθεση εναντίον του έθνους μας», δήλωσε ο Αραγτσί, καλώντας τους Ισραηλινούς πολίτες να αποφεύγουν τις στρατιωτικές τοποθεσίες.

Νωρίτερα, ο γενικός διευθυντής του νοσοκομείου Σορόκα, Shlomi Kodesh, δήλωσε ότι η επίθεση με πύραυλο του Ιράν έπληξε έναν παλιό χειρουργικό θάλαμο του νοσοκομείου, προκαλώντας «εκτεταμένες ζημιές» εκεί και σε όλο το συγκρότημα, προκαλώντας ελαφρούς τραυματισμούς σε μερικά άτομα.

Φωτογραφίες από τα επακόλουθα της επίθεσης δείχνουν μεγάλα συντρίμμια σε ένα τμήμα του ιατρικού συγκροτήματος, με ανατιναγμένα παράθυρα και συντρίμμια διασκορπισμένα σε κοντινά κτίρια.

Με περισσότερες από 1.000 κλίνες, τα νοσοκομεία Σορόκα είναι τα μεγαλύτερα στο νότιο Ισραήλ και εξυπηρετούν μια περιοχή που φιλοξενεί πάνω από 1 εκατομμύριο κατοίκους. Προσφέρει θεραπεία σε πάνω από 15.000 καρκινοπαθείς κάθε χρόνο.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αραγτσί

«Νωρίτερα σήμερα, οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας εξουδετέρωσαν με ακρίβεια ένα Ισραηλινό Στρατιωτικό Στρατηγείο Διοίκησης, Ελέγχου και Πληροφοριών και έναν άλλο ζωτικό στόχο.

Το ωστικό κύμα της έκρηξης προκάλεσε επιφανειακές ζημιές σε ένα μικρό τμήμα του κοντινού, και σε μεγάλο βαθμό εκκενωμένου, στρατιωτικού νοσοκομείου Σορόκα. Η εγκατάσταση χρησιμοποιείται κυρίως για την περίθαλψη Ισραηλινών στρατιωτών που συμμετέχουν στη Γενοκτονία στη Γάζα, 25 μίλια μακριά, όπου το Ισραήλ έχει καταστρέψει το 94% των παλαιστινιακών νοσοκομείων.

Είναι το ισραηλινό καθεστώς και όχι το Ιράν που ξεκίνησε όλη αυτή την αιματοχυσία, και είναι οι ισραηλινοί εγκληματίες πολέμου και όχι οι Ιρανοί που στοχεύουν νοσοκομεία και πολίτες. Εκατοντάδες αθώοι Ιρανοί έχουν δολοφονηθεί εν ψυχρώ από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τον παράνομο πόλεμό του εναντίον του ιρανικού λαού την περασμένη εβδομάδα.

Καλούμε τους Ισραηλινούς να λάβουν υπόψη τους τις εντολές μας για εκκένωση πριν από τα χτυπήματα και να αποφύγουν την εγγύτητα σε στρατιωτικές και μυστικές εγκαταστάσεις. Οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις μας θα συνεχίσουν να σφυροκοπούν τους εγκληματίες που στοχοποιούν τον λαό μας μέχρι να σταματήσουν και να πληρώσουν για την εγκληματική τους επιθετικότητα εναντίον του έθνους μας».

Πηγή: skai.gr

