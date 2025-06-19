Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την απλούστευση και την ενίσχυση του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (ΜΣΠΑ) της ΕΕ.

Στις 26 Φεβρουαρίου 2025 η Επιτροπή πρότεινε απλουστεύσεις του κανονισμού ΜΣΠΑ για τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις, διατηρώντας παράλληλα τη λειτουργικότητα του μέτρου ΜΣΠΑ. Η βασική πτυχή της πρότασης είναι ένα νέο όριο εξαίρεσης 50 τόνων για τα εμπορεύματα ΜΣΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες που δεν υπερβαίνουν ένα ενιαίο όριο με βάση τη μάζα, το οποίο ορίζεται σε επίπεδο 50 τόνων εισαγόμενων εμπορευμάτων ανά εισαγωγέα ετησίως, απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις ΜΣΠΑ. Ως εκ τούτου, το προτεινόμενο μέτρο θα εφαρμόζεται κυρίως σε ΜΜΕ και ιδιώτες, οι οποίοι εισάγουν μικρές ή αμελητέες ποσότητες εμπορευμάτων που καλύπτονται από τον κανονισμό ΜΣΠΑ. Ως παραδοτέο της συμφωνίας για καθαρή βιομηχανία, αποτελεί σημαντική συμβολή στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και στην απελευθέρωση του πλήρους οικονομικού δυναμικού και της επενδυτικής ικανότητάς μας.

Η απλούστευση αποσκοπεί στην παροχή οικονομικά αποδοτικών βελτιώσεων συμμόρφωσης στον κανονισμό ΜΣΠΑ, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι στόχοι του για το κλίμα. Περίπου το 99 % των εκπομπών στα εισαγόμενα εμπορεύματα ΜΣΠΑ θα εξακολουθούσε να καλύπτεται. Γενικός στόχος είναι η μείωση του κανονιστικού και διοικητικού φόρτου, καθώς και του κόστους συμμόρφωσης για τις εταιρείες της ΕΕ, ιδίως τις ΜΜΕ.

Επιπλέον, η πρόταση περιλαμβάνει διάφορες απλουστεύσεις για όλους τους εισαγωγείς εμπορευμάτων ΜΣΠΑ που υπερβαίνουν το όριο. Αυτό αφορά ιδίως τη διαδικασία αδειοδότησης, τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων, τον υπολογισμό των ενσωματωμένων εκπομπών, τους κανόνες επαλήθευσης των εκπομπών, τον υπολογισμό της οικονομικής υποχρέωσης των αδειοδοτημένων διασαφιστών ΜΣΠΑ (των μερών που επιθυμούν να εισαγάγουν εμπορεύματα που υπόκεινται στον ΜΣΠΑ) κατά τη διάρκεια του έτους των εισαγωγών στην ΕΕ, καθώς και την αίτηση των αδειοδοτημένων διασαφιστών ΜΣΠΑ για τις τιμές άνθρακα που καταβάλλονται σε τρίτες χώρες.

Επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει τώρα να εγκρίνουν επίσημα τη δέσμη προτού τεθεί σε ισχύ. Θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Ο ΜΣΠΑ βρίσκεται επί του παρόντος στο μεταβατικό στάδιο μάθησης. Η οριστική της φάση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η απλούστευση αυτή αποτελεί αναγκαίο πρώτο βήμα πριν από μια πιο ολοκληρωμένη επανεξέταση του ΜΣΠΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί αργότερα εντός του τρέχοντος έτους και θα συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση για την επέκταση του ΜΣΠΑ στα κατάντη προϊόντα και τη θέσπιση πρόσθετων μέτρων κατά της καταστρατήγησης. Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τρόπους πρόληψης του κινδύνου διαρροής άνθρακα κατά την εξαγωγή προϊόντων ΜΣΠΑ. Η πρόταση απλούστευσης του ΜΣΠΑ αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων απλούστευσης «Omnibus I» της Επιτροπής, η οποία υποβλήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2025.

