Ενώ το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στην αεροπορική ισχύ, η στρατιωτική ισχύς του Ιράν επικεντρώνεται σε πυραύλους, εκατοντάδες από τους οποίους έχουν στοχεύσει το Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες.

Το Ινστιτούτο Μελέτης Πολέμου διαθέτει δεδομένα σχετικά με τους τύπους των διαθέσιμων πυραύλων, τα συστήματα καυσίμων και τις εμβέλειες βολής τους.

Το Ισραήλ έχει δώσει τεράστια έμφαση στην καταστροφή ιρανικών πυραυλικών βάσεων, τώρα που η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει επιτύχει αεροπορική κυριαρχία σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα λοιπόν, με την έρευνα του Ινστιτούτου οι βαλλιστικοί πύραυλοι τύπου Sejjil με στερεό καύσιμο, αποτελούν το ισχυρότερο όπλο του Ιράν με βεληνεκές 2.000 χιλιομέτρων. Ήδη το Ιράν σε μια επίδειξη ισχύος έχει εκτοξεύσει τρεις όπως ανακοίνωσαν χθες οι Φρουροί της Επανάστασης.

Ένας ακόμη ισχυρός πύραυλος είναι ο Ghadr- F με εμβέλεια 1950 χιλιόμετρα. Ακολουθούν οι πύραυλοι Emad με εμβέλεια 1700 χλμ, οι Paveh με εμβέλεια 1650 χλμ. και οι Ghadr- H με εμβέλεια επίσης 1650 χλμ.

Οι πύραυλοι μικρότερης εμβέλειας που διαθέτει είναι οι Kheibar Shekan, Fattah και Haj Qassem.

