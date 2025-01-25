ΗΠΑ: Αίρεται η απαγόρευση διάθεσης βομβών 1.000 κιλών στο Ισραήλ

Ο Λευκός Οίκος έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να άρει τον περιορισμό που είχε επιβάλει η κυβέρνηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν για την προμήθεια βομβών βάρους 1.000 κιλών στο Ισράηλ, μετέδωσε σήμερα Σάββατο ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η άρση της απαγόρευσης ήταν ευρέως αναμενόμενη. Ο Μπάιντεν την είχε επιβάλει επειδή ανησυχούσε για τις επιπτώσεις που θα είχαν οι βόμβες αυτές στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

